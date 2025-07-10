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Fetullah Gülen Türkiye'de Artık 'Resmen' Ölü! İki Bakanlık Harekete Geçti: Gülen'in Mirasçıları Belli Oldu

Fetullah Gülen Türkiye'de Artık 'Resmen' Ölü! İki Bakanlık Harekete Geçti: Gülen'in Mirasçıları Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
10.07.2025 - 11:01

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ABD’de öldüğü, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Türk makamlarına gönderilen belgeyle netlik kazandı. Adalet ve İçişleri Bakanlıkları bunun üzerine harekete geçti. Gülen’in mirasçıları da böylece belli olmuş oldu. Öte yandan maddi tazminat davalarında ise yasal mirasçılarının sorumlu tutulması bekleniyor.

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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, 20 Ekim 2024'te ABD'de öldü.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, 20 Ekim 2024'te ABD'de öldü.

Gülen’in ABD’de öldüğü ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Türk makamlarına iletilen belgeyle resmiyet kazandı. Gülen’in Türkiye’deki nüfus kaydına ‘ölü’ şerhi düşüldü.

Nüfus kayıt örneğinde yer alan bilgilere göre Gülen, Erzurum’un Yakutiye ilçesine bağlı Lalapaşa Mahallesi’ne kayıtlı. İkametgah adresinin ise ABD’nin Pensilvanya eyaletine bağlı Saylorsburg kasabası olarak görülüyor.

Kayıtlarda Gülen'in 20 Ekim 2024'te St. Luke's Hastanesi'nin Monroe kampüsünde öldüğü belirtiliyor.

Fetullah Gülen’in mirasçıları belli oldu.

Fetullah Gülen’in mirasçıları belli oldu.

FETÖ elebaşının nüfus kayıt örneğinde yasal mirasçıları da belli olmuş oldu.  Gülen'in hayatta olan kardeşleri ve yasal mirasçıları arasında Mesih, Salih ve Kutbettin Gülen ile Fazilet Korucuk bulunuyor.

15 temmuz 2016’da darbe girişiminin ardından darbeciler aleyhine milyonlar liralık tazminat davası açıldı. Gülen bu davalarda 1 numaralı davalı olarak yer alıyor.

Gülen'in nüfus kaydına 'ölü' şerhi düşülürken, hakkında açılan ceza davalarında 'düşme kararı' verilmesi, maddi tazminat davalarında ise 'yasal mirasçılarının sorumlu tutulması' bekleniyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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