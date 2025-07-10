Fetullah Gülen Türkiye'de Artık 'Resmen' Ölü! İki Bakanlık Harekete Geçti: Gülen'in Mirasçıları Belli Oldu
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ABD’de öldüğü, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Türk makamlarına gönderilen belgeyle netlik kazandı. Adalet ve İçişleri Bakanlıkları bunun üzerine harekete geçti. Gülen’in mirasçıları da böylece belli olmuş oldu. Öte yandan maddi tazminat davalarında ise yasal mirasçılarının sorumlu tutulması bekleniyor.
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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, 20 Ekim 2024'te ABD'de öldü.
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Fetullah Gülen’in mirasçıları belli oldu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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