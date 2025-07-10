Fetullah Gülen Türkiye'de Artık 'Resmen' Ölü! İki Bakanlık Harekete Geçti: Gülen'in Mirasçıları Belli Oldu

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ABD’de öldüğü, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Türk makamlarına gönderilen belgeyle netlik kazandı. Adalet ve İçişleri Bakanlıkları bunun üzerine harekete geçti. Gülen’in mirasçıları da böylece belli olmuş oldu. Öte yandan maddi tazminat davalarında ise yasal mirasçılarının sorumlu tutulması bekleniyor.