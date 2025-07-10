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Güzel Oyuncu, Gözleri Karadeniz Dizisinin Kadrosuna Katıldı

Güzel Oyuncu, Gözleri Karadeniz Dizisinin Kadrosuna Katıldı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
10.07.2025 - 08:37

ATV'nin yeni sezon için hazırladığı Gözleri Karadeniz dizisi bugün sete çıkmaya hazırlanıyor. Maçari ailesinin sır dolu ve büyük hesaplaşmaların yaşanacağı dizisinde başrolleri Özge Yağız ve Halit Özgür Sarı paylaşıyor. Büyük oranda kadrosu netleşen diziye Birsen Altuntaş'ın haberine göre son anda bir oyuncu daha dahil oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/a...
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ATV'nin iddialı dizisi Gözleri Karadeniz'in başrollerini Özge Yağız ve Halit Özgür Sarı paylaşıyor.

ATV'nin iddialı dizisi Gözleri Karadeniz'in başrollerini Özge Yağız ve Halit Özgür Sarı paylaşıyor.

Sır dolu ve büyük hesaplaşmaların yaşanacağı Maçari ailesinin hikayesinin anlatıldığı dizinin bugün sete çıkması bekleniyor. Çekimleri Rize'de başlayacak dizinin buradaki çekimlerini 21 Temmuz'a kadar tamamlaması planlanıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, hazırlıkları neredeyse tamamlanan ve kadrosu büyük oranda tamamlanan dizinin kadrosuna bir oyuncu daha dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, hazırlıkları neredeyse tamamlanan ve kadrosu büyük oranda tamamlanan dizinin kadrosuna bir oyuncu daha dahil oldu.

Son olarak Sandık Kokusu'nda izlediğimiz Aylin Veziroğlu, Gözleri Karadeniz kadrosuna katıldı. Veziroğlu'nun İnci karakterine hayat vereceği ve karakterin  Mehmet Maçari’yle ilgili olduğu öğrenildi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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