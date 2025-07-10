Erken Final Haberi Gelmişti: Çift Kişilik Oda Dizisinin Başrolü Devrim Özkan’ın Paylaşımı Kafa Karıştırdı
Geçen yıl yaz dizilerine hasret kalmışken bu yıl sezonu NOW TV’den Çift Kişilik Oda dizisiyle açmıştık. İzlerken içimizin kıpır kıpır olduğu, fazla entrikaya boğulmadan keyifle izlediğimiz sahneler ne yazık ki uzun sürmedi ve dizi finale karar verdi. İzleyici ise hayal kırıklığına uğradı. Başrole hayat veren Devrim Özkan’ın Instagram hesabından yaptığı paylaşım ise kafa karıştırdı. Gelin detaylara geçelim…
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Başrolleri Devrim Özkan ve Ulaş Tuna Astepe’nin paylaştığı dizi için final haberleri sevenlerini hüsrana uğrattı.
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Başrol Devrim Özkan’ın Instagram paylaşımı da radara girdi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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