Erken Final Haberi Gelmişti: Çift Kişilik Oda Dizisinin Başrolü Devrim Özkan’ın Paylaşımı Kafa Karıştırdı

Geçen yıl yaz dizilerine hasret kalmışken bu yıl sezonu NOW TV’den Çift Kişilik Oda dizisiyle açmıştık. İzlerken içimizin kıpır kıpır olduğu, fazla entrikaya boğulmadan keyifle izlediğimiz sahneler ne yazık ki uzun sürmedi ve dizi finale karar verdi. İzleyici ise hayal kırıklığına uğradı. Başrole hayat veren Devrim Özkan’ın Instagram hesabından yaptığı paylaşım ise kafa karıştırdı. Gelin detaylara geçelim…