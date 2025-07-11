Sezon Arasında Melisa Döngel’e Proje Üstüne Proje: Hem Film Anlaşması Yaptı Hem Marka Yüzü Oldu!

Güzelliğiyle adından söz ettiren Melisa Döngel, ekranların sevilen yüzlerinden. Güzelliği bir yana, yer aldığı projelerde oyunculuğuyla da öne çıkmayı başaran isimlerden. Televizyon dünyasına girmesiyle kısa sürede hayran kitlesi oluşan Döngel’e sezon arasında projeler yağdı. Birsen Altuntaş’ın haberine göre Döngel, hem film için hem de reklam için imza attı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş