Sezon Arasında Melisa Döngel’e Proje Üstüne Proje: Hem Film Anlaşması Yaptı Hem Marka Yüzü Oldu!
Güzelliğiyle adından söz ettiren Melisa Döngel, ekranların sevilen yüzlerinden. Güzelliği bir yana, yer aldığı projelerde oyunculuğuyla da öne çıkmayı başaran isimlerden. Televizyon dünyasına girmesiyle kısa sürede hayran kitlesi oluşan Döngel’e sezon arasında projeler yağdı. Birsen Altuntaş’ın haberine göre Döngel, hem film için hem de reklam için imza attı. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Güzel oyuncu, Başıbozuklar filminde başrole hayat verecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aynı zamanda bir enerji içeceği markasının reklam yüzü olacak.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın