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Sezon Arasında Melisa Döngel’e Proje Üstüne Proje: Hem Film Anlaşması Yaptı Hem Marka Yüzü Oldu!

Sezon Arasında Melisa Döngel’e Proje Üstüne Proje: Hem Film Anlaşması Yaptı Hem Marka Yüzü Oldu!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
11.07.2025 - 09:35

Güzelliğiyle adından söz ettiren Melisa Döngel, ekranların sevilen yüzlerinden. Güzelliği bir yana, yer aldığı projelerde oyunculuğuyla da öne çıkmayı başaran isimlerden. Televizyon dünyasına girmesiyle kısa sürede hayran kitlesi oluşan Döngel’e sezon arasında projeler yağdı. Birsen Altuntaş’ın haberine göre Döngel, hem film için hem de reklam için imza attı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Güzel oyuncu, Başıbozuklar filminde başrole hayat verecek.

Güzel oyuncu, Başıbozuklar filminde başrole hayat verecek.

Skyfilm’in yapımcılığında ve Nihat Özcan’ın yönetmenliğinde çekilecek olan filmde Scarlett karakterini oynayacak. Proje ile ilgili detaylar henüz bilinmiyor.

Aynı zamanda bir enerji içeceği markasının reklam yüzü olacak.

Aynı zamanda bir enerji içeceği markasının reklam yüzü olacak.

Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre anlaşma sonrası Melisa Döngel’in ev sahipliğinde, yakın arkadaşlarının katılımıyla özel bir parti düzenlemek de es geçilmedi. 

Döngel’in yıldızı parlamaya devam ediyor!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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