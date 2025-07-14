Harry Potter Dizisinin Başrolünden Gelen İlk 'Harry' Pozu Tartışma Yarattı
J. K. Rowling tarafından kaleme alınan Harry Potter, yıllar geçse de popülerliğini koruyor. Kitapları kadar filmleriyle de sevilen Harry Potter, özellikle filmindeki oyuncularla özdeşleşmiş durumda. Hal böyle olunca efsane filmin bir de dizisinin geleceği haberi, Potterheadler için büyük bir sevinç kaynağı oldu.
Harry Potter dizisinin oyuncu kadrosu netleşti, çekimler başladı! Hatta yeni Harry Potter'dan ilk görüntü de geldi.
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Harry Potter dizisinin çekimleri başladı.
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Harry Potter'ın yeni başrolü Dominic McLaughlin'den ilk Harry pozu da geldi.
Bakalım yeni Harry Potter'a ne yorumlar yapıldı?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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