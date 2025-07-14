Harry Potter Dizisinin Başrolünden Gelen İlk 'Harry' Pozu Tartışma Yarattı

Tam 24 yıl önce ilk filmi olan Felsefe Taşı ile seyirci karşısına çıkan Harry Potter, şimdilerde dizisiyle sevenleriyle buluşmak için hazırlanıyor. Toplam 7 kitabı bulunan Harry Potter serisi, 8 filmiyle dünyanın en çok izlenen filmlerinden oldu ve hayranları için apayrı bir noktaya yerleşti.

Harry Potter dizisinin haberi ise hayranları ikiye böldü desek yeridir. Kimileri bu habere çok sevindi, kimileri de yeni oyuncuların eski oyuncuların yerini tutmayacağını düşündü. Harry Potter dizisinin başrolleri de şu şekilde belirlendi: 'Harry Potter' rolü için Dominic McLaughlin, 'Hermione Granger' rolü için Arabella Stanton ve 'Ron Weasley' rolü için de Alastair Stout!