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Harry Potter Dizisinin Başrolünden Gelen İlk 'Harry' Pozu Tartışma Yarattı

Harry Potter Dizisinin Başrolünden Gelen İlk 'Harry' Pozu Tartışma Yarattı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
14.07.2025 - 22:49

J. K. Rowling tarafından kaleme alınan Harry Potter, yıllar geçse de popülerliğini koruyor. Kitapları kadar filmleriyle de sevilen Harry Potter, özellikle filmindeki oyuncularla özdeşleşmiş durumda. Hal böyle olunca efsane filmin bir de dizisinin geleceği haberi, Potterheadler için büyük bir sevinç kaynağı oldu.

Harry Potter dizisinin oyuncu kadrosu netleşti, çekimler başladı! Hatta yeni Harry Potter'dan ilk görüntü de geldi.

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Harry Potter dizisinin çekimleri başladı.

Harry Potter dizisinin çekimleri başladı.

Tam 24 yıl önce ilk filmi olan Felsefe Taşı ile seyirci karşısına çıkan Harry Potter, şimdilerde dizisiyle sevenleriyle buluşmak için hazırlanıyor. Toplam 7 kitabı bulunan Harry Potter serisi, 8 filmiyle dünyanın en çok izlenen filmlerinden oldu ve hayranları için apayrı bir noktaya yerleşti.

Harry Potter dizisinin haberi ise hayranları ikiye böldü desek yeridir. Kimileri bu habere çok sevindi, kimileri de yeni oyuncuların eski oyuncuların yerini tutmayacağını düşündü. Harry Potter dizisinin başrolleri de şu şekilde belirlendi:  'Harry Potter' rolü için Dominic McLaughlin, 'Hermione Granger' rolü için Arabella Stanton ve 'Ron Weasley' rolü için de Alastair Stout!

Harry Potter'ın yeni başrolü Dominic McLaughlin'den ilk Harry pozu da geldi.

Harry Potter'ın yeni başrolü Dominic McLaughlin'den ilk Harry pozu da geldi.

Yeni dizinin oyuncu kadrosunda bugüne kadar tartışılan isimler oldu. Örneğin Harry Potter kitaplarında 'soluk beyaz tenli' olarak tanımlanan Severus Snape'i Paapa Essiedu'nun canlandıracak olması tartışmalara sebep oldu. Yeni oyuncular, genel olarak kitaba ve eski oyunculara uygun bulunmadı.

Bakalım yeni Harry Potter'a ne yorumlar yapıldı?

Bakalım yeni Harry Potter'a ne yorumlar yapıldı?
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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