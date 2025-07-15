Çağatay Ulusoy’un Uyuyan Adam Filmine Baba İsimler Katıldı!
Çağatay Ulusoy’un başrolünde olacağı Uyuyan Adam filmi için hazırlıklar devam ediyor. Cast yavaş yavaş otururken yeni gelişmeler anbean takip ediliyor. Birsen Altuntaş’ın haberine göre iki dev isimle anlaşmaya varıldı. Ünlü oyuncular isimleriyle şimdiden heyecan yarattı. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Eşref Rüya sezon arasındayken Çağatay Ulusoy film anlaşması yaptı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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