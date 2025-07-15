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Çağatay Ulusoy’un Uyuyan Adam Filmine Baba İsimler Katıldı!

Çağatay Ulusoy’un Uyuyan Adam Filmine Baba İsimler Katıldı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
15.07.2025 - 15:36

Çağatay Ulusoy’un başrolünde olacağı Uyuyan Adam filmi için hazırlıklar devam ediyor. Cast yavaş yavaş otururken yeni gelişmeler anbean takip ediliyor. Birsen Altuntaş’ın haberine göre iki dev isimle anlaşmaya varıldı. Ünlü oyuncular isimleriyle şimdiden heyecan yarattı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Eşref Rüya sezon arasındayken Çağatay Ulusoy film anlaşması yaptı.

Eşref Rüya sezon arasındayken Çağatay Ulusoy film anlaşması yaptı.

Poll Films’in yapımcılığında olan Uyuyan Adam filminde Ulusoy, Ferman karakterine hayat verecek. Yönetmen koltuğunda Can Ulkay varken, senaryoda ise Kubilay Tat olacak.

Artık Musa Uzunlar ve Tamer Levent de kadroda!

Artık Musa Uzunlar ve Tamer Levent de kadroda!

Musa Uzunlar, Asım rolüyle Çağatay Ulusoy’un babası olacak. Tamer Levent’i ise şeyh rolünde izleyeceğiz.

Barış Falay, Ferit Kaya ve Elçin Sangu’nun da yer aldığı projede isimler beklentiyi epey yükseltti.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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