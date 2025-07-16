Ne Filmler Var, Ne Filmler! 77. Emmy Ödülleri'nin Adayları Belli Oldu!
Televizyon dünyasında yılın en heyecanlı sezonu için geri sayım başladı. Televizyonun en prestijli ödülü olarak kabul edilen Emmy Ödülleri'nin 77.'si için hazırlıklar başladı. 2025 Emmy Ödülleri'nin adayları belli oldu! 14 Eylül'de dağıtılacak ödüller öncesi adaylıklara Severance damga vurdu.
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Televizyon dünyasının en prestijli ödülü kabul edilen Emmy Ödülleri için hazırlıklar başladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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