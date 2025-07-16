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Ne Filmler Var, Ne Filmler! 77. Emmy Ödülleri'nin Adayları Belli Oldu!

Ne Filmler Var, Ne Filmler! 77. Emmy Ödülleri'nin Adayları Belli Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.07.2025 - 12:44

Televizyon dünyasında yılın en heyecanlı sezonu için geri sayım başladı. Televizyonun en prestijli ödülü olarak kabul edilen Emmy Ödülleri'nin 77.'si için hazırlıklar başladı. 2025 Emmy Ödülleri'nin adayları belli oldu! 14 Eylül'de dağıtılacak ödüller öncesi adaylıklara Severance damga vurdu.

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Televizyon dünyasının en prestijli ödülü kabul edilen Emmy Ödülleri için hazırlıklar başladı.

Televizyon dünyasının en prestijli ödülü kabul edilen Emmy Ödülleri için hazırlıklar başladı.

77.'si düzenlenecek ödül töreninde ödüller 14 Eylül'de dağıtılacak. Birbirinden güçlü yapımların yarışacağı gece için adaylıklar sonunda belli oldu. Severance dizisi 27 adaylıkla yılın en çok aday gösterilen yapımı oldu.

Gelin 77. Primetime Emmy Ödülleri'nin adaylıklarından bazılarına birlikte göz atalım!

En İyi Drama

En İyi Drama

8 dizinin yer aldığı En İyi Drama kategorisindeki adaylar arasında oldukça güçlü yapımlar yer alıyor. Kategorideki adaylar;

  • Andor

  • The Diplomat

  • The Last of Us

  • Paradise

  • The Pitt

  • Severance

  • The White Lotus

  • Slow Horses

En İyi Komedi Dizisi

En İyi Komedi Dizisi

En İyi Komedi Dizisi kategorisinde de iddialı yapımlar yer aldı. Kategoride aday gösterilen diziler;

  • Abbott Elementary

  • The Bear

  • The Studio

  • Hacks

  • Nobody Wants This

  • Only Murders in the Building

  • Shrinking

  • What We Do in the Shadows

En İyi Mini Dizi

En İyi Mini Dizi

Black Mirror'ın bir kez daha aday gösterildiği kategoride beş dizi yer aldı. The Penguin, 24 adaylıkla Emmy'de en çok adaylığa sahip ikinci dizi oldu. Aday gösterildiği kategorilerden biri de En İyi Mini Dizi kategorisi oldu. Adaylar;

  • Adolescence

  • Black Mirror

  • Dying for Sex

  • Monsters: The Lyle & Erik Menendez Story

  • The Penguin

En İyi Televizyon Filmi

En İyi Televizyon Filmi

Televizyonun Oscar'ı olarak görülen Emmy Ödülleri'nde En İyi Televizyon Filmi kategorisinde de iddialı yapımlar yer aldı. Adaylar;

  • Bridget Jones: Mad About the Boy

  • The Gorge

  • Mountainhead

  • Nonnas

  • Rebel Ridge

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En İyi Kadın Oyuncu (Drama)

En İyi Kadın Oyuncu (Drama)

Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı kategoride Severance dizisiyle aday olan Britt Lower ön plana çıktı. Adaylıklar;

  • Kathy Bates (Matlock)

  • Britt Lower (Severance)

  • Bella Ramsey (The Last of Us)

  • Sharon Horgan (Bad Sisters)

  • Keri Russell (The Diplomat)

En İyi Erkek Oyuncu (Drama)

En İyi Erkek Oyuncu (Drama)

Severance'ın yanı sıra The Last of Us'ın da adayıyla güçlü bir rakip olduğu En İyi Erkek Oyuncu (Drama) kategorisinde adaylıklar şu şekilde;

  • Noah Wyle (The Pitt)

  • Adam Scott (Severance)

  • Sterling K. Brown (Paradise)

  • Gary Oldman (Slow Horses)

  • Pedro Pascal (The Last of Us)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Drama)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Drama)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu kategorisinde oldukça ilginç bir durum ortaya çıktı. 7 adaylığın 4'ü The White Lotus dizisinden çıktı. Adaylıklar;

  • Patricia Arquette (Severance)

  • Carrie Coon (The White Lotus)

  • Katherine LaNasa (The Pitt)

  • Julianne Nicholson (Paradise)

  • Parker Posey (The White Lotus)

  • Natasha Rothwell (The White Lotus)

  • Aimee Lou Wood (The White Lotus)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Drama)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Drama)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu kategorisinde bulunan 7 adaydan 3'ü The White Lotus'tan 3'ü ise Severance'tan belirlendi. Adaylıklar;

  • Zach Cherry (Severance)

  • Walton Goggins (The White Lotus)

  • Jason Isaacs (The White Lotus)

  • James Marsden (Paradise)

  • Sam Rockwell (The White Lotus)

  • Tramell Tillman (Severance)

  • John Turturro (Severance)

En İyi Kadın Oyuncu (Komedi)

En İyi Kadın Oyuncu (Komedi)

Birbirinden güçlü isimlerin yer aldığı En İyi Kadın Oyuncu kategorisinde yer alan isimler;

  • Jean Smart (Hacks)

  • Kristen Bell (Nobody Wants This)

  • Ayo Edebiri (The Bear)

  • Quinta Brunson (Abbott Elementary)

  • Uzo Aduba (The Residence)

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En İyi Erkek Oyuncu (Komedi)

En İyi Erkek Oyuncu (Komedi)

Shameless ile gönlümüzde taht kuran Jeremy Allen White, bu kategoriyle aday gösterildi. En İyi Erkek Oyuncu (Komedi) dalında aday gösterilen diğer isimler;

  • Jeremy Allen White (The Bear)

  • Seth Rogen (The Studio)

  • Adam Brody (Nobody Wants This)

  • Jason Segel (Shrinking)

  • Martin Short (Only Murders in the Building)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Komedi)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Komedi)

Güçlü isimlerin yer aldığı En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Komedi) kategorisinde Abbott Elementary'den iki aday yer aldı. Adaylıklar;

  • Liza Colón-Zayas (The Bear)

  • Hannah Einbinder (Hacks)

  • Kathryn Hahn (The Studio)

  • Janelle James (Abbott Elementary)

  • Catherine O’Hara (The Studio)

  • Sheryl Lee Ralph (Abbott Elementary)

  • Jessica Williams (Shrinking)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Komedi)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Komedi)

7 adayın yer aldığı En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu kategorisinde Shrinking dizisinin iki adaylığı bulunuyor. Adaylıklar;

  • Ike Barinholtz (The Studio)

  • Colman Domingo (The Four Seasons)

  • Harrison Ford (Shrinking)

  • Jeff Hiller (Somebody Somewhere)

  • Ebon Moss-Bachrach (The Bear)

  • Michael Urie (Shrinking)

  • Bowen Yang (Saturday Night Live)

En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi)

En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi)

İzleyen herkesin içinde bir ürperti yaratan ve derin düşüncelere dalmasına yol açan Adolescence dizisinin yıldızı Stephen Graham, kategorinin en güçlü adayı olarak görülüyor. Ancak tüm adaylar oldukça güçlü! Kategoride yer alan diğer adaylar;

  • Colin Farrell (The Penguin)

  • Stephen Graham (Adolescence)

  • Jake Gyllenhaal (Presumed Innocent)

  • Brian Tyree Henry (Dope Thief)

  • Cooper Koch (Monsters)

En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi)

En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi)

5 adayın bulunduğu En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi) kategorisinde de güçlü isimler yer alıyor. Adaylıklar;

  • Michelle Williams (Dying for Sex)

  • Cristin Milioti (The Penguin)

  • Meghann Fahy (Sirens)

  • Cate Blanchett (Disclaimer)

  • Rashida Jones (Black Mirror)

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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