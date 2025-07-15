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Ünlü Oyuncu Zafer Algöz, 15 Temmuz Filmi 'Son Sefer'de Rol Almasına Gelen Yorumlar Hakkında Konuştu

Ünlü Oyuncu Zafer Algöz, 15 Temmuz Filmi 'Son Sefer'de Rol Almasına Gelen Yorumlar Hakkında Konuştu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
15.07.2025 - 23:10

Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin üzerinden geçen 9 yılın ardından TRT, Son Sefer adlı film projesine imza attı. 15 Temmuz günü TRT 1 ekranlarından yayınlanan filmin başrolünde Zafer Algöz yer aldı. Ünlü oyuncu, filmde rol almasıyla ilgili aldığı yorumlar hakkında konuştu.

Kaynak: Snob Magazin

Kaynak: https://x.com/snobmagazin/status/1945...
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Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin üzerinden tam 9 yıl geçti.

Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin üzerinden tam 9 yıl geçti.

Darbe girişiminin üzerinden geçen 9 yılın ardından TRT, 15 Temmuz'u konu alacak bir film projesine imza attı. TRT 1 ekranlarında 15 Temmuz'da yayınlanan Son Sefer adlı filmin başrolünde Zafer Algöz rol aldı.

Zafer Algöz; Cem Özer, Adnan Biricik, Hülya Şen, Murat Danacı, Berke Üzrek, Aslıhan Karalar, Kaan Yılmaz gibi isimlerin rol aldığı filmle ilgili yorumlar hakkında Snob Magazin'e konuştu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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