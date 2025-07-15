Ünlü Oyuncu Zafer Algöz, 15 Temmuz Filmi 'Son Sefer'de Rol Almasına Gelen Yorumlar Hakkında Konuştu
Kaynak: https://x.com/snobmagazin/status/1945...
Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin üzerinden geçen 9 yılın ardından TRT, Son Sefer adlı film projesine imza attı. 15 Temmuz günü TRT 1 ekranlarından yayınlanan filmin başrolünde Zafer Algöz yer aldı. Ünlü oyuncu, filmde rol almasıyla ilgili aldığı yorumlar hakkında konuştu.
Kaynak: Snob Magazin
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Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin üzerinden tam 9 yıl geçti.
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Zafer Algöz; Cem Özer, Adnan Biricik, Hülya Şen, Murat Danacı, Berke Üzrek, Aslıhan Karalar, Kaan Yılmaz gibi isimlerin rol aldığı filmle ilgili yorumlar hakkında Snob Magazin'e konuştu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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