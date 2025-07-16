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Duygular Şelale: Harry Potter Dizisinde Rol Alan Nick Frost'tan İlk 'Hagrid' Görüntüsü Geldi, Ortalık Yıkıldı!

Duygular Şelale: Harry Potter Dizisinde Rol Alan Nick Frost'tan İlk 'Hagrid' Görüntüsü Geldi, Ortalık Yıkıldı!

Harry Potter
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.07.2025 - 09:28

Son zamanların en çok merak edilen ve sabırsızlıkla beklenen dizisi Harry Potter'ın çekimleri başladı! HBO yapımı dizinin 2027'de yayınlanacağı da gelen bilgiler arasında yer aldı. İlk iki sezonun çekimleri art arda yapılacak dizide, Nick Frost'un canlandırdığı Hagrid karakterinden ilk görüntü geldi! Oyuncuyu beğenenler kadar eski Hagrid'i arayanlar da oldu.

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"Oldu, olmadı", "geldi, gelmedi" derken Harry Potter dizisinin çekimleri sonunda baş-la-dı!

"Oldu, olmadı", "geldi, gelmedi" derken Harry Potter dizisinin çekimleri sonunda baş-la-dı!

HBO yapımı Harry Potter dizisinde ana kadro netleşmişken, yan roller de yavaş yavaş belli olmaya başladı. Kimi zaman 'Tam da bu karaktere göre' dediğimiz oyuncular kimi zaman hayal kırıklığı yaratsa da dizinin filmlerin yerini tutup tutmadığını ancak 2027'de görebileceğiz. 

Çekimleri başlayan Harry Potter dizisinden ilk fotoğraflar da heyecanımızı bir nebze yatıştırmak için önümüze düşmeye başladı. Harry Potter rolünde izleyeceğimiz Dominic McLaughlin'den ilk kare geçtiğimiz gün gelmişti.

Çekimleri başlayan Harry Potter dizisinden Hagrid karakterinin ilk görseli paylaşıldı!

Çekimleri başlayan Harry Potter dizisinden Hagrid karakterinin ilk görseli paylaşıldı!

Ünlü oyuncu Nick Frost'un hayat vereceği Hagrid karakterinden ilk görsel geldi. Ne yalan söyleyelim, biz şimdiden heyecanlandık. Filmlerde Robbie Coltrane'in canlandırdığı Hagrid, Nick Frost'a da epey yakışmış görünse de izleyiciler şimdiden ikiye bölündü.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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