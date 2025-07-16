Duygular Şelale: Harry Potter Dizisinde Rol Alan Nick Frost'tan İlk 'Hagrid' Görüntüsü Geldi, Ortalık Yıkıldı!

HBO yapımı Harry Potter dizisinde ana kadro netleşmişken, yan roller de yavaş yavaş belli olmaya başladı. Kimi zaman 'Tam da bu karaktere göre' dediğimiz oyuncular kimi zaman hayal kırıklığı yaratsa da dizinin filmlerin yerini tutup tutmadığını ancak 2027'de görebileceğiz.

Çekimleri başlayan Harry Potter dizisinden ilk fotoğraflar da heyecanımızı bir nebze yatıştırmak için önümüze düşmeye başladı. Harry Potter rolünde izleyeceğimiz Dominic McLaughlin'den ilk kare geçtiğimiz gün gelmişti.