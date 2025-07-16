"Kıskanmak" Dizisinde Selahattin Paşalı'nın Partneri Sonunda Belli Oldu!

Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Ayda Aksel, Mehmet Günsür, Hande Doğandemir gibi isimlerle son derece güçlü bir kadroya sahip olan Kıskanmak dizisinin çekimlerine çok az bir zaman kalsa da dizinin kilit karakteri Mükerrem için arayış hala sürüyordu.

Hem Mehmet Günsür hem Selahattin Paşalı'nın partneri olacak olan Mükerrem karakterinin bulunması için zaman daralırken Birsen Altuntaş müjdeli haberi verdi.