"Kıskanmak" Dizisinde Selahattin Paşalı'nın Partneri Sonunda Belli Oldu!
NOW, yeni sezon için pek çok iddialı işe imza atıyor. Bunların en başında ise 'Kıskanmak' dizisi yer alıyor. Özgü Namal, Mehmet Günsür, Selahattin Paşalı, Hande Doğandemir gibi isimlerin rol aldığı Kıskanmak dizisinde Mükerrem'in kim olacağı büyük merak yaratıyordu. Birsen Altuntaş, dizinin başrolü Mükerrem'i sonunda açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Nahid Sırrı Örik’in aynı adlı romanından NOW için ekrana uyarlanan "Kıskanmak" dizisinin oyuncu kadrosu neredeyse bitti!
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kıskanmak dizisinin Mükerrem'i Hafsanur Sancaktutan oldu!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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