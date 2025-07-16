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"Kıskanmak" Dizisinde Selahattin Paşalı'nın Partneri Sonunda Belli Oldu!

"Kıskanmak" Dizisinde Selahattin Paşalı'nın Partneri Sonunda Belli Oldu!

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
16.07.2025 - 17:22

NOW, yeni sezon için pek çok iddialı işe imza atıyor. Bunların en başında ise 'Kıskanmak' dizisi yer alıyor. Özgü Namal, Mehmet Günsür, Selahattin Paşalı, Hande Doğandemir gibi isimlerin rol aldığı Kıskanmak dizisinde Mükerrem'in kim olacağı büyük merak yaratıyordu. Birsen Altuntaş, dizinin başrolü Mükerrem'i sonunda açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Nahid Sırrı Örik’in aynı adlı romanından NOW için ekrana uyarlanan "Kıskanmak" dizisinin oyuncu kadrosu neredeyse bitti!

Nahid Sırrı Örik’in aynı adlı romanından NOW için ekrana uyarlanan "Kıskanmak" dizisinin oyuncu kadrosu neredeyse bitti!

Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Ayda Aksel, Mehmet Günsür, Hande Doğandemir gibi isimlerle son derece güçlü bir kadroya sahip olan Kıskanmak dizisinin çekimlerine çok az bir zaman kalsa da dizinin kilit karakteri Mükerrem için arayış hala sürüyordu.

Hem Mehmet Günsür hem Selahattin Paşalı'nın partneri olacak olan Mükerrem karakterinin bulunması için zaman daralırken Birsen Altuntaş müjdeli haberi verdi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kıskanmak dizisinin Mükerrem'i Hafsanur Sancaktutan oldu!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kıskanmak dizisinin Mükerrem'i Hafsanur Sancaktutan oldu!

Mehmet Günsür'ün canlandıracağı Halit’in genç eşi Mükerrem’i canlandıracak olan Hafsanur Sancaktutan, Selahattin Paşalı'nın hayat vereceği Nüzhet‘le yasak aşk yaşayacak. 

Kıskanmak dizisiyle Aşk-ı Memnu özlemimizi epey gidereceğiz gibi duruyor. Peki, siz bu kadro hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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