MasterChef İkincisi Barbaros, Büyük Aşkla Evlendiği Eşiyle Boşanıyor!
MasterChef 2020'nin ikincisi olan Barbaros Yoloğlu, kız arkadaşı Şule İdil Aydın'la rüya gibi bir düğünle evlenmişti. Sosyal medya paylaşımlarıyla çok mutlu oldukları yüzlerinden okunan Barbaros ve eşinden kötü haber geldi. MasterChef 2024 yarışmacısı Kaan'ın YouTube kanalına konuk olan Barbaros, eşiyle boşanma kararı aldıklarını duyurdu.
KAYNAK: Chf Kaan, Master Bilgi
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MasterChef Türkiye 2020'nin sevilen yarışmacısı, finale adını altın harflerle yazdıran Barbaros Yoloğlu, bu kez mutfaktaki hünerleriyle değil, özel hayatındaki beklenmedik bir gelişmeyle gündemde.
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İşte MasterChef Barbaros Yoloğlu'nun boşanma açıklaması:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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