Kenan İmirzalıoğlu'nun Yeni Dizisindeki Partneri Hakkında Bomba İddia
Televizyonun en sevilen isimlerinden Kenan İmirzalıoğlu, yerli dizilere A.B.İ. dizisiyle geri dönüyor. Söz konusu dizi hakkında tüm çalışmalar devam ederken Dedikoducu Çocuk'tan bomba bir iddia geldi. Kulislerden gelen bilgilere göre Kenan İmirzalıoğlu'nun partneri olması için bomba bir isimle görüşmeler yapılıyor.
KAYNAK: Dedikoducu Çocuk
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Son olarak 2018 yılında yayınlanan Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisinde izlediğimiz Kenan İmirzalıoğlu, bir süredir setlere ara vermişti.
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Dedikoducu Çocuk, bomba bir iddia ortaya attı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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