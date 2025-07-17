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Kenan İmirzalıoğlu'nun Yeni Dizisindeki Partneri Hakkında Bomba İddia

Kenan İmirzalıoğlu'nun Yeni Dizisindeki Partneri Hakkında Bomba İddia

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
17.07.2025 - 11:10

Televizyonun en sevilen isimlerinden Kenan İmirzalıoğlu, yerli dizilere A.B.İ. dizisiyle geri dönüyor. Söz konusu dizi hakkında tüm çalışmalar devam ederken Dedikoducu Çocuk'tan bomba bir iddia geldi. Kulislerden gelen bilgilere göre Kenan İmirzalıoğlu'nun partneri olması için bomba bir isimle görüşmeler yapılıyor.

KAYNAK: Dedikoducu Çocuk

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Son olarak 2018 yılında yayınlanan Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisinde izlediğimiz Kenan İmirzalıoğlu, bir süredir setlere ara vermişti.

Son olarak 2018 yılında yayınlanan Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisinde izlediğimiz Kenan İmirzalıoğlu, bir süredir setlere ara vermişti.

Dizi setlerini bırakıp 2019-2024 yılları arasında atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'i sunmaya başlayan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ. dizisiyle setlere geri döneceği haberi ortalığı çıkmıştı.

İzleyiciyle yine atv ekranlarında buluşmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu Aile Bir İmtihandır (A.B.İ.) dizisiyle yeni sezona bomba gibi hazırlanıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun dizisi için hazırlıklar tam gaz devam etse de kiminle partner olacağı hala büyük bir soru işareti.

Dedikoducu Çocuk, bomba bir iddia ortaya attı.

Dedikoducu Çocuk, bomba bir iddia ortaya attı.

Dedikoducu Çocuk'un paylaştığı bilgiye göre OGM'nin A.B.İ. dizisinin başrolü için Esra Bilgiç'le görüşmeler sürüyor. Esra Bilgiç'e aynı zamanda başrolünde Burçin Terzioğlu'nun yer aldığı Güzelkoy dizisi için de teklif gitmiş! 

Bakalım son gelişmeler neler olacak?

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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