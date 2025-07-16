Mert Ramazan Demir ve Miray Daner'in Yeni Dizisine Bomba Oyuncu Dahil Oldu!
Disney Plus’ın yeni sezon projelerinden biri olan “Bize Bir Şey Olmaz” için hazırlıklar sürüyor. MF Yapım imzalı dizinin yapımcılığını Asena Bülbüloğlu, yönetmenliğini ise Neslihan Yeşilyurt üstleniyor. Miray Daner ve Mert Ramazan Demir’in başrolde yer aldığı dizinin çekimlerine ağustos ayında başlanması planlanıyor. Birsen Altuntaş, iddialı dizinin kadrosuna sürpriz bir oyuncunun dahil olduğunu açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Yalı Çapkını'nın final yapmasının ardından Mert Ramazan Demir'in yeni projesi çok merak ediliyordu.
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Birsen Altuntaş, İnci Taneleri dizisinde rol alan Sera Kutlubey'in Bize Bir Şey Olmaz dizisinin kadrosuna dahil olduğunu açıkladı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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