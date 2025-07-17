Bu Kaçıncı Oldu? Leyla Dizisinin Yeni Bölümü Yine Ertelendi!
Sezon boyunca pek çok dizi reklam gelirlerinin yetersiz kalmasıyla yayınlanmayıp diğer haftalara ertelendi. Söz konusu durum yaz döneminde de devam ediyor. NOW'ın final kararı alınan dizisi Leyla, haftalardır yayınlanamıyor. Leyla dizisi, 20 Temmuz Pazar günü de yayınlanmayacak.
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NOW'ın sevilen dizisi Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... düşük reytinglerin ardından final kararıyla karşı karşıya kalmıştı.
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Leyla dizisinin 20 Temmuz Pazar günü yayınlanacak yeni bölümü reklam gelirleri nedeniyle ertelendi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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