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Bu Kaçıncı Oldu? Leyla Dizisinin Yeni Bölümü Yine Ertelendi!

Bu Kaçıncı Oldu? Leyla Dizisinin Yeni Bölümü Yine Ertelendi!

Leyla Dizisi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
17.07.2025 - 15:57

Sezon boyunca pek çok dizi reklam gelirlerinin yetersiz kalmasıyla yayınlanmayıp diğer haftalara ertelendi. Söz konusu durum yaz döneminde de devam ediyor. NOW'ın final kararı alınan dizisi Leyla, haftalardır yayınlanamıyor. Leyla dizisi, 20 Temmuz Pazar günü de yayınlanmayacak.

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NOW'ın sevilen dizisi Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... düşük reytinglerin ardından final kararıyla karşı karşıya kalmıştı.

NOW'ın sevilen dizisi Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... düşük reytinglerin ardından final kararıyla karşı karşıya kalmıştı.

Kadrosunun tamamen değiştiği ve zaman atlamasının yaşandığı Leyla dizisi, ayrıca başroller Cemre Baysel ve Gonca Vuslateri'nin birbirini takipten çıkmasıyla gündem olmuştu.

Sette neler yaşandığı hala kafa karıştırırken Leyla'nın yeni bölümünün haftalardır ertelenmesi apayrı bir gündem oluşturdu.

Leyla dizisinin 20 Temmuz Pazar günü yayınlanacak yeni bölümü reklam gelirleri nedeniyle ertelendi.

Leyla dizisinin 20 Temmuz Pazar günü yayınlanacak yeni bölümü reklam gelirleri nedeniyle ertelendi.

NOW'ın yayın akışına baktığımızda haftalardır ertelenen yeni bölümün tekrardan ertelendiği ortaya çıktı. Final kararı alınan Leyla dizisi bu gidişle eylül ayına kadar uzayacak gibi duruyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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