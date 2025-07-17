MasterChef Jürisi Mehmet Şef'ten Nostalji Rüzgarları Estiren Paylaşım
MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya, Instagram hesabından yaptığı nostaljik bir paylaşımla dikkat çekti. Gençliğinden bugüne uzanan dört farklı fotoğrafını paylaşan Mehmet Şef, takipçilerini zamanda kısa bir yolculuğa çıkardı.
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MasterChef Türkiye’nin sevilen jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya, Instagram hesabında yaptığı nostaljik paylaşımla gündeme geldi.
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İşte Mehmet Yalçınkaya'nın Instagram paylaşımı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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