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MasterChef Jürisi Mehmet Şef'ten Nostalji Rüzgarları Estiren Paylaşım

MasterChef Jürisi Mehmet Şef'ten Nostalji Rüzgarları Estiren Paylaşım

MasterChef Türkiye Mehmet Yalçınkaya
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
17.07.2025 - 17:23

MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya, Instagram hesabından yaptığı nostaljik bir paylaşımla dikkat çekti. Gençliğinden bugüne uzanan dört farklı fotoğrafını paylaşan Mehmet Şef, takipçilerini zamanda kısa bir yolculuğa çıkardı.

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MasterChef Türkiye’nin sevilen jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya, Instagram hesabında yaptığı nostaljik paylaşımla gündeme geldi.

Gençliğinden bugüne uzanan dört farklı fotoğrafını paylaşan Mehmet Şef, takipçilerine hem duygusal hem de ilham verici anlar yaşattı.

Paylaştığı karelerde, meslek hayatının ilk yıllarındaki halinden bugünkü duruşuna kadar olan değişimi görmek mümkün. Genç yaşta mutfakla tanışan ve yıllar içinde Türkiye’nin en tanınan şeflerinden biri haline gelen Yalçınkaya, bu karelerle kendi gelişimini gözler önüne serdi. Mehmet Şef'in söz konusu paylaşımına takipçilerinden beğeni dolu yorumlar geldi.

İşte Mehmet Yalçınkaya'nın Instagram paylaşımı:

İşte Mehmet Yalçınkaya'nın Instagram paylaşımı:

Mehmet Şef, paylaşımında 'Yıllar ne çabuk geçiyor. Öyle bir zaman geçer ki' notunu düştü.

Peki, siz Mehmet Şef'in yıllar içindeki değişimini nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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