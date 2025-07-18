Sezona Bomba Gibi Hazırlanan Çarpıntı’dan İlk Kare: Deniz Çakır, Lizge Cömert ve Sibel Taşçıoğlu Bir Arada!
Star TV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Çarpıntı dizisi için heyecan sürüyor. Kerem Bürsin ve Lizge Cömert’in başrolü paylaşacağı dizide kadro kelimenin tam anlamıyla efsane. Usta oyuncular ekranlara renk katacak! Şimdiyse dizinin başrol oyuncularının bir araya geldiği anlardan ilk kare paylaşıldı! Gelin detaylara geçelim…
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Kerem Bürsin’in projeye imza atmasıyla birlikte aradaki yaş farkı epey gündem olmuştu.
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Deniz Çakır ve Sibel Taşçıoğlu da dizinin usta oyuncuları olarak kadroda!
Şimdiyse Birsen Altuntaş’ın haberiyle; Deniz Çakır, Lizge Cömert ve Sibel Taşçıoğlu’nun karesiyle karşınızdayız!
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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