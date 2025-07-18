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Sezona Bomba Gibi Hazırlanan Çarpıntı’dan İlk Kare: Deniz Çakır, Lizge Cömert ve Sibel Taşçıoğlu Bir Arada!

Sezona Bomba Gibi Hazırlanan Çarpıntı’dan İlk Kare: Deniz Çakır, Lizge Cömert ve Sibel Taşçıoğlu Bir Arada!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
18.07.2025 - 14:13

Star TV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Çarpıntı dizisi için heyecan sürüyor. Kerem Bürsin ve Lizge Cömert’in başrolü paylaşacağı dizide kadro kelimenin tam anlamıyla efsane. Usta oyuncular ekranlara renk katacak! Şimdiyse dizinin başrol oyuncularının bir araya geldiği anlardan ilk kare paylaşıldı! Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Kerem Bürsin’in projeye imza atmasıyla birlikte aradaki yaş farkı epey gündem olmuştu.

Kerem Bürsin’in projeye imza atmasıyla birlikte aradaki yaş farkı epey gündem olmuştu.

Dizide Kerem Bürsin, Aras karakterine; Lizge Cömert ise Aslı karakterine hayat verecek. Konu ise Aslı karakterinin yaşadığı kalp rahatsızlığı üzerinden ilerleyecek.

Deniz Çakır ve Sibel Taşçıoğlu da dizinin usta oyuncuları olarak kadroda!

Deniz Çakır ve Sibel Taşçıoğlu da dizinin usta oyuncuları olarak kadroda!

Kızılcık Şerbeti’nden sonra ara vermeden Çarpıntı ile anlaşmaya varan Sibel Taşçıoğlu sevenlerine müjdeyi vermişti. Deniz Çakır da ekranların en sevilen yüzlerinden olarak projede yer almasıyla heyecan yarattı.

Şimdiyse Birsen Altuntaş’ın haberiyle; Deniz Çakır, Lizge Cömert ve Sibel Taşçıoğlu’nun karesiyle karşınızdayız!

Şimdiyse Birsen Altuntaş’ın haberiyle; Deniz Çakır, Lizge Cömert ve Sibel Taşçıoğlu’nun karesiyle karşınızdayız!

Deniz Çakır dizide Lizge Cömert’in annesi rolünde. Sibel Taşçıoğlu’da zengin bir ailenin dul gelini rolünde yer alıyor. Haftaya sete çıkacak olan dizi için heyecan dorukta. Bakalım yeni sezonda reytingler onlardan yana olacak mı?

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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