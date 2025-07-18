Erken Final Kararı Alan Çift Kişilik Oda'nın Yeni Bölümünün 3. Kez Ertelenmesi Tepki Çekti!

Yaz sezonunun iddialı dizilerinden Çift Kişilik Oda cephesinden seyirciyi üzecek bir haber daha geldi. Reytingleri fena olmayan ve kısa sürede hatırı sayılır bir izleyici kitlesi edinen dizi, final kararının şokunu henüz atlatamamışken bu kez de yayın kriziyle gündeme geldi.

10 Temmuz'da ekrana gelmesi planlanan 7. bölüm, düşük reklam gelirleri gerekçesiyle önce 17 Temmuz'a ertelendi. Ancak NOW'IN son dakika kararıyla 17 Temmuz yayın akışından da çıkarıldı. İzleyici, bu kez 7. bölümü 24 Temmuz’da izleriz derken işler bir kez daha sarpa sardı.