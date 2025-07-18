Erken Final Kararı Alan Çift Kişilik Oda'nın Yeni Bölümünün 3. Kez Ertelenmesi Tepki Çekti!
Yaz sezonunun iddialı dizilerinden Çift Kişilik Oda cephesinden seyirciyi üzecek bir haber daha geldi. Reytingleri fena olmayan ve kısa sürede hatırı sayılır bir izleyici kitlesi edinen dizi, final kararının şokunu henüz atlatamamışken bu kez de yayın kriziyle gündeme geldi.
10 Temmuz'da ekrana gelmesi planlanan 7. bölüm, düşük reklam gelirleri gerekçesiyle önce 17 Temmuz'a ertelendi. Ancak NOW'IN son dakika kararıyla 17 Temmuz yayın akışından da çıkarıldı. İzleyici, bu kez 7. bölümü 24 Temmuz’da izleriz derken işler bir kez daha sarpa sardı.
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Yaz ekranlarının yeni gözdesi olması beklenen “Çift Kişilik Oda”, daha rüzgarını tam alamadan yolun sonuna geldi!
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Üstelik final kararının hemen ardından dizinin yayınlanması beklenen 7. bölümü daha önce iki kez ertlenmişti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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