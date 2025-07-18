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Erken Final Kararı Alan Çift Kişilik Oda'nın Yeni Bölümünün 3. Kez Ertelenmesi Tepki Çekti!

Erken Final Kararı Alan Çift Kişilik Oda'nın Yeni Bölümünün 3. Kez Ertelenmesi Tepki Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
18.07.2025 - 22:24

Yaz sezonunun iddialı dizilerinden Çift Kişilik Oda cephesinden seyirciyi üzecek bir haber daha geldi. Reytingleri fena olmayan ve kısa sürede hatırı sayılır bir izleyici kitlesi edinen dizi, final kararının şokunu henüz atlatamamışken bu kez de yayın kriziyle gündeme geldi.

10 Temmuz'da ekrana gelmesi planlanan 7. bölüm, düşük reklam gelirleri gerekçesiyle önce 17 Temmuz'a ertelendi. Ancak NOW'IN son dakika kararıyla 17 Temmuz yayın akışından da çıkarıldı. İzleyici, bu kez 7. bölümü 24 Temmuz’da izleriz derken işler bir kez daha sarpa sardı.

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Yaz ekranlarının yeni gözdesi olması beklenen “Çift Kişilik Oda”, daha rüzgarını tam alamadan yolun sonuna geldi!

Yaz ekranlarının yeni gözdesi olması beklenen “Çift Kişilik Oda”, daha rüzgarını tam alamadan yolun sonuna geldi!

NOW ekranlarında yayın hayatına başlayan ve başrollerinde Devrim Özkan ve Ulaş Tuna Astepe'nin yer aldığı romantik komedi dizisi için final kararı alındı. Hem de sürpriz bir şekilde...

Dizi, ilk tanıtımlarıyla ilgi çekse de, reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamadı. Kanal yönetimi, beklentileri karşılayamayan dizi için erken final kararı verdi.

Üstelik final kararının hemen ardından dizinin yayınlanması beklenen 7. bölümü daha önce iki kez ertlenmişti.

Üstelik final kararının hemen ardından dizinin yayınlanması beklenen 7. bölümü daha önce iki kez ertlenmişti.

Son anda alınan kararla birlikte NOW, 17 Temmuz yayın akışından da Çift Kişilik Oda’yı çıkardı. Böylece 7. bölüm bir kez daha ertelenmiş oldu. Eğer bir aksilik olmazsa yeni bölümün 24 Temmuz’da yayınlanması, finalin de 31 Temmuz’da yapılması planlanırken 7. ve 8. bölüm yani final bir hafta daha ertelendi!

Yeni gelişmeye göre, Çift Kişilik Oda'nın 7. bölümü 24 Temmuz’da da yayınlanmayacak. Evet, yanlış duymadınız! Dizi bir hafta daha ertelendi ve 7. bölüm için yeni tarih 31 Temmuz olarak belirlendi. Bu durumda final bölümü ise ağustos ayına sarkmış oluyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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