Coldplay Konserindeki Çapkınlığıyla Tüm Dünyaya İfşa Olan CEO Andy Byron'dan Görüntülere Dair İlk Açıklama!

'CEO Andy Byron’dan Açıklama

Çevrim içi olarak dolaşan ve hayal kırıklığına sebep olan bu anı kabul etmek istiyorum.

Müzik ve neşe dolu bir gece olması gereken şey, çok kişisel bir hatanın kamuya açık bir sahnede oynanmasına dönüştü. Eşimden, ailemden ve Astronomer ekibinden içtenlikle özür diliyorum. Bir eş, bir baba ve bir lider olarak siz daha iyisini hak ediyorsunuz.Bu, olmak istediğim kişi değil ve inşa etmeye yardımcı olduğum şirketi temsil etme şeklim bu olmamalı. Düşünmek, sorumluluk almak ve bir sonraki adımları hem kişisel hem de profesyonel olarak belirlemek için zaman ayırıyorum. Bu süreci yürütürken mahremiyet talep ediyorum.Ayrıca, özel kalması gereken bir anın iznim olmadan kamuya açık hale gelmesinin ne kadar rahatsız edici olduğunu da belirtmek istiyorum. Sanatçılara ve eğlence dünyasındaki insanlara saygı duyuyorum; fakat hepimizin başkalarının hayatlarını bir gösteriye dönüştürmenin etkileri üzerine daha derin düşünmemiz gerektiğine inanıyorum.Bir arkadaşım bir zamanlar şöyle söylemişti: ‘Işıklar seni eve götürecek, kemiklerini ısıtacak ve seni onarmaya çalışacağım.’– Andy'