Coldplay Konserindeki Çapkınlığıyla Tüm Dünyaya İfşa Olan CEO Andy Byron'dan Görüntülere Dair İlk Açıklama!
Coldplay’in Boston’daki konseri magazin dünyasını karıştırdı! Astronomer CEO’su Andy Byron, konserin “öpücük kamerası” sırasında İK Müdürü Kristin Cabot ile yakalanınca sosyal medyada olay oldu. Evli olan Byron’un bu samimi görüntüleri sonrası eşi Megan Kerrigan Byron, önce soyadını sildi, ardından Facebook hesabını tamamen kapattı.
CEO Andy Byron o görüntülerin ardından ilk kez açıklama yaptı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Teknoloji dünyasının tanıdık siması Astronomer CEO’su Andy Byron , Coldplay konserinde kameralara yakalanınca gündeme bomba gibi düştü!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Görüntüler TikTok ve X’te milyonlarca kez görüntülendi.
Olay sonrası sosyal medyada Andy Byron'ın olduğu iddia edilen bir açıklama kısa sürede yayıldı!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın