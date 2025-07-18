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Coldplay Konserindeki Çapkınlığıyla Tüm Dünyaya İfşa Olan CEO Andy Byron'dan Görüntülere Dair İlk Açıklama!

Coldplay Konserindeki Çapkınlığıyla Tüm Dünyaya İfşa Olan CEO Andy Byron'dan Görüntülere Dair İlk Açıklama!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
18.07.2025 - 20:23

Coldplay’in Boston’daki konseri magazin dünyasını karıştırdı! Astronomer CEO’su Andy Byron, konserin “öpücük kamerası” sırasında İK Müdürü Kristin Cabot ile yakalanınca sosyal medyada olay oldu. Evli olan Byron’un bu samimi görüntüleri sonrası eşi Megan Kerrigan Byron, önce soyadını sildi, ardından Facebook hesabını tamamen kapattı.

CEO Andy Byron o görüntülerin ardından ilk kez açıklama yaptı!

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Teknoloji dünyasının tanıdık siması Astronomer CEO’su Andy Byron , Coldplay konserinde kameralara yakalanınca gündeme bomba gibi düştü!

Teknoloji dünyasının tanıdık siması Astronomer CEO’su Andy Byron , Coldplay konserinde kameralara yakalanınca gündeme bomba gibi düştü!

Boston’daki Gillette Stadyumu’nda gerçekleşen Coldplay konseri sırasında sahneye yansıtılan “öpücük kamerası” görüntülerinde CEO Andy Byron ve şirketin İnsan Kaynakları Müdürü Kristin Cabot birlikte görüntülendi. Byron’ın Cabot’a sarılırkenki anların dev ekrana yansımasının ardından Cabot’un yüzünü elleriyle gizlemeye çalışması ve Bron'ın saklanması sosyal medyaya damga vurmuştu!

Görüntüler TikTok ve X’te milyonlarca kez görüntülendi.

Olay sonrası sosyal medyada Andy Byron'ın olduğu iddia edilen bir açıklama kısa sürede yayıldı!

Olay sonrası sosyal medyada Andy Byron'ın olduğu iddia edilen bir açıklama kısa sürede yayıldı!

'CEO Andy Byron’dan Açıklama 

Çevrim içi olarak dolaşan ve hayal kırıklığına sebep olan bu anı kabul etmek istiyorum.

Müzik ve neşe dolu bir gece olması gereken şey, çok kişisel bir hatanın kamuya açık bir sahnede oynanmasına dönüştü. Eşimden, ailemden ve Astronomer ekibinden içtenlikle özür diliyorum. Bir eş, bir baba ve bir lider olarak siz daha iyisini hak ediyorsunuz.Bu, olmak istediğim kişi değil ve inşa etmeye yardımcı olduğum şirketi temsil etme şeklim bu olmamalı. Düşünmek, sorumluluk almak ve bir sonraki adımları hem kişisel hem de profesyonel olarak belirlemek için zaman ayırıyorum. Bu süreci yürütürken mahremiyet talep ediyorum.Ayrıca, özel kalması gereken bir anın iznim olmadan kamuya açık hale gelmesinin ne kadar rahatsız edici olduğunu da belirtmek istiyorum. Sanatçılara ve eğlence dünyasındaki insanlara saygı duyuyorum; fakat hepimizin başkalarının hayatlarını bir gösteriye dönüştürmenin etkileri üzerine daha derin düşünmemiz gerektiğine inanıyorum.Bir arkadaşım bir zamanlar şöyle söylemişti: ‘Işıklar seni eve götürecek, kemiklerini ısıtacak ve seni onarmaya çalışacağım.’– Andy'

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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