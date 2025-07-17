48 Yaşındaki Eski Model Ece Sükan Hiç Görülmemiş Tarzdaki Dekoltesiyle Ağızları Açık Bıraktı!
Moda editörlüğünden oyunculuğa uzanan yolculuğunda, hem şıklığıyla hem de ekranlardaki duruşuyla adından söz ettiren Sükan, bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Son yıllarda ekranlardan uzak kalmasına rağmen, katıldığı davetler ve sosyal medya paylaşımlarıyla hala gündem yaratmayı başaran isim, son olarak ünlü fotoğrafçı Mert Alaş’ın 16 Temmuz gecesi düzenlediği özel etkinlikte boy gösterdi. Ece Sükan, hem paylaşımlarıyla hem de tarzıyla geceye damga vurdu.
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Son olarak Terzi dizisinde izlediğimiz oyuncu, eski model ve sunucu Ece Sükan adından açıklamaları ve iddialı paylaşımlarıyla bahsettiriyor.
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Ekrandaki güçlü duruşu, stil sahibi kimliği ve her açıklamasıyla magazin gündeminde kalmayı başaran Ece Sükan açıklamalarıyla da farkını ortaya koyuyor.
Rolex yorumuyla sosyal medyayı sallayan Ece Sükan, bu kez de stiliyle dikkatleri üzerine çekti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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