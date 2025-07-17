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48 Yaşındaki Eski Model Ece Sükan Hiç Görülmemiş Tarzdaki Dekoltesiyle Ağızları Açık Bıraktı!

48 Yaşındaki Eski Model Ece Sükan Hiç Görülmemiş Tarzdaki Dekoltesiyle Ağızları Açık Bıraktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
18.07.2025 - 00:56

Moda editörlüğünden oyunculuğa uzanan yolculuğunda, hem şıklığıyla hem de ekranlardaki duruşuyla adından söz ettiren Sükan, bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Son yıllarda ekranlardan uzak kalmasına rağmen, katıldığı davetler ve sosyal medya paylaşımlarıyla hala gündem yaratmayı başaran isim, son olarak ünlü fotoğrafçı Mert Alaş’ın 16 Temmuz gecesi düzenlediği özel etkinlikte boy gösterdi. Ece Sükan, hem paylaşımlarıyla hem de tarzıyla geceye damga vurdu.

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Son olarak Terzi dizisinde izlediğimiz oyuncu, eski model ve sunucu Ece Sükan adından açıklamaları ve iddialı paylaşımlarıyla bahsettiriyor.

Son olarak Terzi dizisinde izlediğimiz oyuncu, eski model ve sunucu Ece Sükan adından açıklamaları ve iddialı paylaşımlarıyla bahsettiriyor.

Ece Sükan, Netflix’te büyük ses getiren “Terzi” dizisinde Suzi karakterine hayat vererek oyunculukta güçlü bir iz bırakmıştı.  Eekranlarda ilk dikkat çeken projeleri arasında yer alan “Gülperi” dizisindeki “Şeyma” rolüyle de adında bahsettirmiş ve moda-editörlüğünden oyunculuğa geçiş sürecinde televizyon izleyicisinin de ilgisini kazanmıştı. 

Bu deneyimlerin ardından şimdi, dijital platforma geçiş yaparak Disney+’ta, Mert Ramazan Demir ve Mira Daner'in başrol olduğu dizisinde yer alması beklenen Ece Sükan gündeme yeni projesiyle gelmişti.

Ekrandaki güçlü duruşu, stil sahibi kimliği ve her açıklamasıyla magazin gündeminde kalmayı başaran Ece Sükan açıklamalarıyla da farkını ortaya koyuyor.

Ekrandaki güçlü duruşu, stil sahibi kimliği ve her açıklamasıyla magazin gündeminde kalmayı başaran Ece Sükan açıklamalarıyla da farkını ortaya koyuyor.

Ece Sükan’ın kolundaki Rolex saat dikkat çekince “Rolex mi o?” sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada olay yaratmıştı. Hem Türkçe hem İngilizce karışık “havalı” cümleler kurarken aksan takınması, takipçileri tarafından “Türkçe’yi katletti” yorumlarını beraberinde getirirken

Rolex modeline göre kıroluk seviyesi ölçen Ece Sükan markaya dair derin bilgilerini sunduğu anlar gündem olmuştu.

Rolex yorumuyla sosyal medyayı sallayan Ece Sükan, bu kez de stiliyle dikkatleri üzerine çekti.

Rolex yorumuyla sosyal medyayı sallayan Ece Sükan, bu kez de stiliyle dikkatleri üzerine çekti.

Moda ve fotoğraf dünyasının usta ismi Mert Alaş, dün İstanbul'da sürprizlerle dolu bir davetle adından bahsettirdi. Katılan isimler listesinin en dikkat çekenlerinden biri ise Ece Sükan oldu! Alaş’ın ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyona, cemiyet, sanat ve moda dünyasından pek çok tanınmış isim katıldı. 

Burak Deniz, Anıl Altan, Seda Bakan, Nevbahar Koç gibi isimlerin katıldığı gecede Ece Sükan'ın elbisesindeki dekolte görenleri şoke etti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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