48 Yaşındaki Eski Model Ece Sükan Hiç Görülmemiş Tarzdaki Dekoltesiyle Ağızları Açık Bıraktı!

Moda editörlüğünden oyunculuğa uzanan yolculuğunda, hem şıklığıyla hem de ekranlardaki duruşuyla adından söz ettiren Sükan, bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Son yıllarda ekranlardan uzak kalmasına rağmen, katıldığı davetler ve sosyal medya paylaşımlarıyla hala gündem yaratmayı başaran isim, son olarak ünlü fotoğrafçı Mert Alaş’ın 16 Temmuz gecesi düzenlediği özel etkinlikte boy gösterdi. Ece Sükan, hem paylaşımlarıyla hem de tarzıyla geceye damga vurdu.