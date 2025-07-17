Saba Tümer'in Leopar Aşkından Sinem Ünsal'in Bikinili Pozuna 17 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Hikayeleri
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Gülben Ergen
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Rafet El Roman
Pelin Akil
Arzu Sabancı
Uraz Kaygılaroğlu
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Yasemin Şefkatli
Şevval Şahin
Saba Tümer
Anıl Altan
Sinem Ünsal
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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