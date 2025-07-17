Kubilay Aka'nın Üstü Çıplak Köfte Yoğururken Yaptığı Paylaşımı Kısa Sürede Sosyal Medyada Olay Oldu!

İkilinin yolları yıllar önce bir reklam filminde kesişmişti ama o dönem yalnızca tanışıklık düzeyinde kalan bu bağ, 2024 yazında gerçek bir aşka dönüştü. Yaklaşık 9 aydır birlikte olan çift, ilişkilerini gözlerden çok da uzak yaşamasa da, özel anlarını sosyal medyada paylaşarak hayranlarını mutlu etmeyi ihmal etmiyor. Özellikle Bangkok tatillerindenpaylaştıkları romantik pozlar gündeme bomba gibi düşmüştü. Aka’nın Hafsanur’a sarıldığı kare, Sancaktutan’ın kalp emojili yorumu derken çiftimiz aşkını gözler önünde yaşamaktan geri durmuyor.

Hatta bu ilişkinin ciddi bir yola girdiği konuşulurken, Hafsanur’un parmağında görülen tektaş yüzük, evlilik dedikodularını da beraberinde getirmişti.