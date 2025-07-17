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Kubilay Aka'nın Üstü Çıplak Köfte Yoğururken Yaptığı Paylaşımı Kısa Sürede Sosyal Medyada Olay Oldu!

Kubilay Aka'nın Üstü Çıplak Köfte Yoğururken Yaptığı Paylaşımı Kısa Sürede Sosyal Medyada Olay Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
18.07.2025 - 00:18

Kubilay Aka, bu kez ne bir dizi ne de aşk hayatıyla değil; mutfağa girdiği üstsüz paylaşımıyla gündeme damga vurdu! Sosyal medya hesabından köfte yoğururkenki anları paylaşan Aka, olay oldu!

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Yakışıklı oyuncu Kuilay Aka, ekran macerasına hızlı bir giriş yaparak izleyicilerin radarına girmeyi başaran isimlerden biri oldu.

Yakışıklı oyuncu Kuilay Aka, ekran macerasına hızlı bir giriş yaparak izleyicilerin radarına girmeyi başaran isimlerden biri oldu.

Adını ilk kez Çukur dizisindeki Celasun karakteriyle geniş kitlelere duyuran Aka, kısa sürede genç kuşağın dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Çukur’daki başarılı performansının ardından, Netflix’in yerli yapımlarından Aşk 101 dizisinde Kerem rolüyle karşımıza çıktı. Bu projedeki enerjisi ve oyunculuğuyla sosyal medyada sıkça konuşulan isimlerden biri haline geldi.

Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan aşkı, son dönemin en çok konuşulan magazin ilişkilerinden biri haline geldi.

Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan aşkı, son dönemin en çok konuşulan magazin ilişkilerinden biri haline geldi.

İkilinin yolları yıllar önce bir reklam filminde kesişmişti ama o dönem yalnızca tanışıklık düzeyinde kalan bu bağ, 2024 yazında gerçek bir aşka dönüştü. Yaklaşık 9 aydır birlikte olan çift, ilişkilerini gözlerden çok da uzak yaşamasa da, özel anlarını sosyal medyada paylaşarak hayranlarını mutlu etmeyi ihmal etmiyor. Özellikle Bangkok tatillerindenpaylaştıkları romantik pozlar gündeme bomba gibi düşmüştü. Aka’nın Hafsanur’a sarıldığı kare, Sancaktutan’ın kalp emojili yorumu derken çiftimiz aşkını gözler önünde yaşamaktan geri durmuyor.

Hatta bu ilişkinin ciddi bir yola girdiği konuşulurken, Hafsanur’un parmağında görülen tektaş yüzük, evlilik dedikodularını da beraberinde getirmişti.

Son olarak Kubilay Aka'nın sosyal medyada üstsüz bir şekilde köfte yoğururken paylaştığı anlar, sosyal medyayı adeta salladı!

Son olarak Kubilay Aka'nın sosyal medyada üstsüz bir şekilde köfte yoğururken paylaştığı anlar, sosyal medyayı adeta salladı!

Karın kaslarını sergilediği o anlar kısa sürede olay olurken, paylaşıma eklediği not da dikkatlerden kaçmadı: “Köftede tek rakibim annem.” diyen isme sevgilisinin de yorumu gecikemdi!

Hafsanur Sancaktutan 'Köfteci Kubi diyeceksiniz' ifadelerini kullanırken Necip Memili de yorumlarda belirdi!

'Oğlum üşüteceksin bir şey giy üzerine' diyen Memili de o paylaşıma dahil oldu!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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