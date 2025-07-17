Kubilay Aka'nın Üstü Çıplak Köfte Yoğururken Yaptığı Paylaşımı Kısa Sürede Sosyal Medyada Olay Oldu!
Kubilay Aka, bu kez ne bir dizi ne de aşk hayatıyla değil; mutfağa girdiği üstsüz paylaşımıyla gündeme damga vurdu! Sosyal medya hesabından köfte yoğururkenki anları paylaşan Aka, olay oldu!
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Yakışıklı oyuncu Kuilay Aka, ekran macerasına hızlı bir giriş yaparak izleyicilerin radarına girmeyi başaran isimlerden biri oldu.
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Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan aşkı, son dönemin en çok konuşulan magazin ilişkilerinden biri haline geldi.
Son olarak Kubilay Aka'nın sosyal medyada üstsüz bir şekilde köfte yoğururken paylaştığı anlar, sosyal medyayı adeta salladı!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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