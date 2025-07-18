Öyle Bir Geçer Zaman Ki'den Sonra Aynı Projede Buluşan Erkan Petekkaya ve Ayça Bingöl'ün Samimiyeti Dile Düştü
Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin unutulmaz ikilisi Erkan Petekkaya ile Ayça Bingöl, yeni sinema filmi “Al Beni Baba”için sette bir araya geldi. Uzun yıllar sonra ilk kez birlikte çalışan oyuncuların setten samimi görüntüleri, X’te gündem oldu. Hasret gideren ikilinin birbirlerine sarıldıkları ve eski günleri yad ettikleri anlar dillere düşü!
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Bir döneme damgasını vuran ve ekran başındaki milyonları ağlatan yapımlardan biri hiç kuşkusuz “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” oldu.
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“Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisinde unutulmaz Ali Kaptan ve Cemile karakterlerine hayat veren Erkan Petekkaya ile Ayça Bingöl yıllar sonra yeniden aynı projede buluşuyor!
Setten gelen ilk kareler nostaljik duyguları yeniden canlandırırken, sosyal medyada da “Ali Kaptan ve Cemile"nin kavuşması olay oldu!
İkilinin hasret giderdiği o anlar ise kısa sürede dillere düştü!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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