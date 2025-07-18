Öyle Bir Geçer Zaman Ki'den Sonra Aynı Projede Buluşan Erkan Petekkaya ve Ayça Bingöl'ün Samimiyeti Dile Düştü

Türk televizyon tarihine damgasını vuran “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisinin unutulmaz ikilisi Erkan Petekkaya ile Ayça Bingöl, yaklaşık 15 yıl aradan sonra yeni bir sinema filminde bir araya geliyor. Adı “Al Beni Baba” olan bu yapım, aile bağları, baba-kız ilişkisi ve dijital dünyanın etkileri üzerine dokunaklı bir hikâye anlatmayı hedefliyor. Filmin yönetmenliğini Ahmet Topuz üstlenirken, senaryosu Mustafa ve Sinem Uslu tarafından kaleme alındı. Erkan Petekkaya filmde “Savaş” adlı baba karakterini canlandırırken, Ayça Bingöl ise Savaş’ın eşi rolünde izleyici karşısına çıkacak. Başarılı oyuncu Ayça Ayşin Turan ise çiftin üniversite öğrencisi kızı “Nazlı” karakterini canlandıracak.

Çekimleri bu yaz İstanbul ve Çorum’da gerçekleştirilecek film, 2025’in sonunda veya 2026 başında vizyona girmesi planlanıyor.