onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Öyle Bir Geçer Zaman Ki'den Sonra Aynı Projede Buluşan Erkan Petekkaya ve Ayça Bingöl'ün Samimiyeti Dile Düştü

Öyle Bir Geçer Zaman Ki'den Sonra Aynı Projede Buluşan Erkan Petekkaya ve Ayça Bingöl'ün Samimiyeti Dile Düştü

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
18.07.2025 - 18:34

Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin unutulmaz ikilisi Erkan Petekkaya ile Ayça Bingöl, yeni sinema filmi “Al Beni Baba”için sette bir araya geldi. Uzun yıllar sonra ilk kez birlikte çalışan oyuncuların setten samimi görüntüleri,  X’te gündem oldu. Hasret gideren ikilinin birbirlerine sarıldıkları ve eski günleri yad ettikleri anlar dillere düşü!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir döneme damgasını vuran ve ekran başındaki milyonları ağlatan yapımlardan biri hiç kuşkusuz “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” oldu.

Bir döneme damgasını vuran ve ekran başındaki milyonları ağlatan yapımlardan biri hiç kuşkusuz “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” oldu.

2010-2013 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi, etkileyici oyunculuklarıyla izleyicinin kalbinde derin bir iz bıraktı. Erkan Petekkaya’nın hayat verdiği Ali Kaptan karakteri, Ayça Bingöl’ün canlandırdığı Cemile, Aras Bulut İynemli’nin yıldızını parlatan Mete ve Wilma Elles’in canlandırdığı Caroline… Her biri bir döneme damgasını vuran karakterlere dönüşmüştü. Hikayenin derinliği, müzikleri ve dönem atmosferiyle “Öyle Bir Geçer Zaman Ki”, yalnızca bir dizi değil, adeta izleyiciye bir travmaydı!

“Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisinde unutulmaz Ali Kaptan ve Cemile karakterlerine hayat veren Erkan Petekkaya ile Ayça Bingöl yıllar sonra yeniden aynı projede buluşuyor!

“Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisinde unutulmaz Ali Kaptan ve Cemile karakterlerine hayat veren Erkan Petekkaya ile Ayça Bingöl yıllar sonra yeniden aynı projede buluşuyor!

Türk televizyon tarihine damgasını vuran “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisinin unutulmaz ikilisi Erkan Petekkaya ile Ayça Bingöl, yaklaşık 15 yıl aradan sonra yeni bir sinema filminde bir araya geliyor. Adı “Al Beni Baba” olan bu yapım, aile bağları, baba-kız ilişkisi ve dijital dünyanın etkileri üzerine dokunaklı bir hikâye anlatmayı hedefliyor. Filmin yönetmenliğini Ahmet Topuz üstlenirken, senaryosu Mustafa ve Sinem Uslu tarafından kaleme alındı. Erkan Petekkaya filmde “Savaş” adlı baba karakterini canlandırırken, Ayça Bingöl ise Savaş’ın eşi rolünde izleyici karşısına çıkacak. Başarılı oyuncu Ayça Ayşin Turan ise çiftin üniversite öğrencisi kızı “Nazlı” karakterini canlandıracak.

 Çekimleri bu yaz İstanbul ve Çorum’da gerçekleştirilecek film, 2025’in sonunda veya 2026 başında vizyona girmesi planlanıyor.

Setten gelen ilk kareler nostaljik duyguları yeniden canlandırırken, sosyal medyada da “Ali Kaptan ve Cemile"nin kavuşması olay oldu!

İkilinin hasret giderdiği o anlar ise kısa sürede dillere düştü!

İkilinin hasret giderdiği o anlar ise kısa sürede dillere düştü!
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın