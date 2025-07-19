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Hudutsuz Sevda Kadrosundan Ayrılan Oyuncu, "Sevdiğim Sensin" Dizisiyle Dönüyor!

Hudutsuz Sevda Kadrosundan Ayrılan Oyuncu, "Sevdiğim Sensin" Dizisiyle Dönüyor!

yerli dizi Hudutsuz Sevda
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
19.07.2025 - 11:43

NOW'ın sevilen işlerinden Hudutsuz Sevda, 3. sezona doğru kadrosunda çok ciddi değişiklikler yapmıştı. Neredeyse tüm kadın karakterlerin diziden ayrılmasıyla yepyeni bir hikayeye evrilen Hudutsuz Sevda'nın ana karakterlerinden birinin yeni adresi belli oldu. Ünlü oyuncu Ay Yapım'ın 'Sevdiğim Sensin' dizisiyle anlaştı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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NOW'ın 3. sezon onayı alan dizisi Hudutsuz Sevda, hikayesinde radikal değişikliklere imza attı.

NOW'ın 3. sezon onayı alan dizisi Hudutsuz Sevda, hikayesinde radikal değişikliklere imza attı.

Başrol oyuncusu Miray Daner dahil olmak üzere neredeyse tüm kadın oyuncuların diziden ayrılmasıyla Hudutsuz Sevda, 'Halo'nun Yolu' kod adıyla 3. sezona hazırlanıyor. 

Deniz Can Aktaş'ın başrolde yer aldığı dizinin kadrosundan çıkan oyuncuların yeni projeleri merak edilirken ana karakterlerden Didem'i canlandıran Elçin Zehra İrem'in yeni sezonun iddialı dizisiyle anlaşması gündeme oturdu.

Birsen Altuntaş, Hudutsuz Sevda'nın kötü karakteri Didem'i nefis bir performansla canlandıran Elçin Zehra İrem'in "Sevdiğim Sensin" dizisiyle anlaştığını duyurdu.

Birsen Altuntaş, Hudutsuz Sevda'nın kötü karakteri Didem'i nefis bir performansla canlandıran Elçin Zehra İrem'in "Sevdiğim Sensin" dizisiyle anlaştığını duyurdu.

Altuntaş'ın haberine göre İrem, Aytaç Şaşmaz'ın canlandıracağı Erkan karakterinin sevgilisi Burçin olarak karşımıza çıkacak.

Bakalım Elçin Zehra İrem, yeni dizisindeki karakteriyle Didem nefretini unutturabilecek mi?

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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