Hudutsuz Sevda Kadrosundan Ayrılan Oyuncu, "Sevdiğim Sensin" Dizisiyle Dönüyor!
NOW'ın sevilen işlerinden Hudutsuz Sevda, 3. sezona doğru kadrosunda çok ciddi değişiklikler yapmıştı. Neredeyse tüm kadın karakterlerin diziden ayrılmasıyla yepyeni bir hikayeye evrilen Hudutsuz Sevda'nın ana karakterlerinden birinin yeni adresi belli oldu. Ünlü oyuncu Ay Yapım'ın 'Sevdiğim Sensin' dizisiyle anlaştı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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NOW'ın 3. sezon onayı alan dizisi Hudutsuz Sevda, hikayesinde radikal değişikliklere imza attı.
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Birsen Altuntaş, Hudutsuz Sevda'nın kötü karakteri Didem'i nefis bir performansla canlandıran Elçin Zehra İrem'in "Sevdiğim Sensin" dizisiyle anlaştığını duyurdu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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