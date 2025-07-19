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Kızılcık Şerbeti'nin 4. Sezonunun Ne Zaman Yayınlanacağına Dair Bomba İddia

Kızılcık Şerbeti'nin 4. Sezonunun Ne Zaman Yayınlanacağına Dair Bomba İddia

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
19.07.2025 - 14:17

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezon hazırlıklarına başlandı. Önümüzdeki günlerde çekimlerine başlanacak olan Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonunun ne zaman yayınlanacağı henüz belirsizliğini korurken sosyal medyaya bomba bir iddia ortaya atıldı.

KAYNAK: Populicc

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Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, 30 Mayıs 2025 tarihinde yayınlanan 3. sezon finaliyle izleyicileri ekran başında adeta kilitledi.

Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, 30 Mayıs 2025 tarihinde yayınlanan 3. sezon finaliyle izleyicileri ekran başında adeta kilitledi.

Gerilim dozu yüksek bir bölümle sezonu kapatan diziyle ilgili şimdi en çok merak edilen konu yeni sezonun ne zaman başlayacağı. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da sosyal medyada dolaşan bir iddia oldukça dikkat çekici.

3. sezon finali, Kızılcık Şerbeti tarihinin en çarpıcı bölümlerinden biri oldu. Mustafa’nın eline silah alarak Işıl, Koray ve Fatih’i vurması, büyük bir travmanın fitilini ateşledi. Nilay’ın balkondan düşmesiyle olaylar başka bir boyuta taşındı. Bu sahneye ait kamera arkası görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonunun ne zaman yayınlanacağına dair henüz bir açıklama gelmezken Populicc'in paylaşımı seyirciye bir umut ışığı oldu.

Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonunun ne zaman yayınlanacağına dair henüz bir açıklama gelmezken Populicc'in paylaşımı seyirciye bir umut ışığı oldu.

Populicc adlı sosyal medya sayfasının yaptığı paylaşımda, dizinin 4. sezonunun 12 Eylül 2025 Cuma günü başlayacağı öne sürüldü. Bu tarih, dizinin önceki sezonlarının başlangıç takvimine paralel olması açısından gerçekçi bulunsa da, Show TV ya da yapım ekibi tarafından henüz doğrulanmadı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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