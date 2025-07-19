Kızılcık Şerbeti'nin 4. Sezonunun Ne Zaman Yayınlanacağına Dair Bomba İddia
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezon hazırlıklarına başlandı. Önümüzdeki günlerde çekimlerine başlanacak olan Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonunun ne zaman yayınlanacağı henüz belirsizliğini korurken sosyal medyaya bomba bir iddia ortaya atıldı.
KAYNAK: Populicc
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, 30 Mayıs 2025 tarihinde yayınlanan 3. sezon finaliyle izleyicileri ekran başında adeta kilitledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonunun ne zaman yayınlanacağına dair henüz bir açıklama gelmezken Populicc'in paylaşımı seyirciye bir umut ışığı oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın