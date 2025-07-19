Kızılcık Şerbeti'nin 4. Sezonunun Ne Zaman Yayınlanacağına Dair Bomba İddia

Gerilim dozu yüksek bir bölümle sezonu kapatan diziyle ilgili şimdi en çok merak edilen konu yeni sezonun ne zaman başlayacağı. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da sosyal medyada dolaşan bir iddia oldukça dikkat çekici.

3. sezon finali, Kızılcık Şerbeti tarihinin en çarpıcı bölümlerinden biri oldu. Mustafa’nın eline silah alarak Işıl, Koray ve Fatih’i vurması, büyük bir travmanın fitilini ateşledi. Nilay’ın balkondan düşmesiyle olaylar başka bir boyuta taşındı. Bu sahneye ait kamera arkası görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.