Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Sıcaklarla boğuştuğumuz bu hafta yaptıklarla mizahlarla yüzümüzü güldürenler vardı. En çok da yemeklerle ilgili paylaşımlar dikkatimizi çekti! Kimisi yaptığı bir yemeği paylaştı, kimisi hayat pahalılığından dem vurarak hem güldürdü hem de düşündürdü.
İşte karşınızda, bu haftanın mizaha doyuran en komik yemekli tweetleri!
Konunun ekran parlaklığıyla bir alakası yok.
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Dereotunun sadece dereotlu poğaçaya yakıştığını düşünenler?
Tadını merak etmeyen bizden değildir.
Nasıl bir şey bu?
Amin 🙏🏻
Sad story
İhtiyacımız olan o kahve
😂😂😂
Bu fitliği korumak için ne yapıyorsunuz?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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