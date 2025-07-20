Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Sıcaklarla boğuştuğumuz bu hafta yaptıklarla mizahlarla yüzümüzü güldürenler vardı. En çok da yemeklerle ilgili paylaşımlar dikkatimizi çekti! Kimisi yaptığı bir yemeği paylaştı, kimisi hayat pahalılığından dem vurarak hem güldürdü hem de düşündürdü.

İşte karşınızda, bu haftanın mizaha doyuran en komik yemekli tweetleri!