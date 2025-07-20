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Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
20.07.2025 - 16:15

Sıcaklarla boğuştuğumuz bu hafta yaptıklarla mizahlarla yüzümüzü güldürenler vardı. En çok da yemeklerle ilgili paylaşımlar dikkatimizi çekti! Kimisi yaptığı bir yemeği paylaştı, kimisi hayat pahalılığından dem vurarak hem güldürdü hem de düşündürdü. 

İşte karşınızda, bu haftanın mizaha doyuran en komik yemekli tweetleri!

Konunun ekran parlaklığıyla bir alakası yok.

Konunun ekran parlaklığıyla bir alakası yok.
twitter.com

Dereotunun sadece dereotlu poğaçaya yakıştığını düşünenler?

Dereotunun sadece dereotlu poğaçaya yakıştığını düşünenler?
twitter.com

Tadını merak etmeyen bizden değildir.

Tadını merak etmeyen bizden değildir.
twitter.com

Nasıl bir şey bu?

Nasıl bir şey bu?
twitter.com

Amin 🙏🏻

Amin 🙏🏻
twitter.com

Sad story

Sad story
twitter.com

İhtiyacımız olan o kahve

İhtiyacımız olan o kahve
twitter.com

😂😂😂

😂😂😂
twitter.com

Bu fitliği korumak için ne yapıyorsunuz?

Bu fitliği korumak için ne yapıyorsunuz?
twitter.com

Haftaya yeniden görüşmek üzere!

Haftaya yeniden görüşmek üzere!
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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