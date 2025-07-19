Derdini Martıya Anlatandan YKS Mizahını Es Geçmeyenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Haftanın en güzel gününe geldik. Her gün olduğu gibi yine bugünü de günün viral tweetleri ile kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, yazdıklarıyla bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, cumartesi günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi.

Keyifli okumalar 💃