Uzun Zamandır Türkiye'de Yaşayan Bir Rus Kendisine Sorulan En Garip Soruyu Paylaştı

Ülkemizde pek çok yabancı yaşıyor ve bu durum kültürel çeşitliliği artırıyor. Ancak bazen merakımıza yenik düşüp, farkında olmadan karşımızdakini rahatsız edebilecek ya da haddimizi aşan sorular sorabiliyoruz. Her bireyin özel alanına ve yaşam tarzına saygı duymak, sağlıklı ve saygılı bir toplumsal iletişim için oldukça önemlidir. Merak etmek doğal olsa da, sorularımızın sınırlarını iyi belirlemeli ve empatiyi elden bırakmamalıyız.

4 senedir Türkiye'de yaşayan bir Rus bu süreçte kendisine gelen en garip soruyu paylaştı. Pek çok kişi genç kadının sözlerine hak verdi.