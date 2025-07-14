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Uzun Zamandır Türkiye'de Yaşayan Bir Rus Kendisine Sorulan En Garip Soruyu Paylaştı

Uzun Zamandır Türkiye'de Yaşayan Bir Rus Kendisine Sorulan En Garip Soruyu Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.07.2025 - 18:17 Son Güncelleme: 14.07.2025 - 18:48

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Ülkemizde pek çok yabancı yaşıyor ve bu durum kültürel çeşitliliği artırıyor. Ancak bazen merakımıza yenik düşüp, farkında olmadan karşımızdakini rahatsız edebilecek ya da haddimizi aşan sorular sorabiliyoruz. Her bireyin özel alanına ve yaşam tarzına saygı duymak, sağlıklı ve saygılı bir toplumsal iletişim için oldukça önemlidir. Merak etmek doğal olsa da, sorularımızın sınırlarını iyi belirlemeli ve empatiyi elden bırakmamalıyız.

4 senedir Türkiye'de yaşayan bir Rus bu süreçte kendisine gelen en garip soruyu paylaştı. Pek çok kişi genç kadının sözlerine hak verdi.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@funreeal/vide...
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Din, insanların en kişisel ve hassas alanlarından biri.

Din, insanların en kişisel ve hassas alanlarından biri.

Bu nedenle birinin inancı hakkında doğrudan sorular sormak, farkında olmadan o kişiyi rahatsız edebilir ya da özel alanına girmek anlamına gelebilir. “Hangi dindensin?”, “İnançlı mısın?”, “Neden bu şekilde giyiniyorsun?” gibi sorular, masum bir merakla sorulsa bile sınır aşımı olabilir. Özellikle farklı kültürlerden gelen insanlara karşı daha dikkatli ve saygılı bir iletişim kurmak gerekir. Her bireyin inancını gizli tutma hakkı vardır. Bu hakkın farkında olmak ve ona saygı göstermek, hem insan haklarına duyulan saygının hem de sağlıklı bir toplum yapısının göstergesidir.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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