Gezisinin Her Anı Olaylı Geçen iShowSpeed'e Meşhur Çaydanlık Şakası Yapıldı

Yayın dünyasının en ilginç isimlerinden biri olan iShowSpeed geçtiğimiz yıllarda ülkemizi ziyaret etmiş, oldukça renli anlar yaşamıştı. Yine dünyayı gezip yayınlar yapmaya başlayan iShowSpeed bir kere daha Türkiye'ye geldi. Gelir gelmez, İstanbul'dan canlı yayına başladı. Hayranları taradından kısa sürede etrafı sarılan yayıncıya gezisinde pek çok kişi eşlik etti. O anlarda başına birbirinden renkli olaylar geldi.