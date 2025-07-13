Gezisinin Her Anı Olaylı Geçen iShowSpeed'e Meşhur Çaydanlık Şakası Yapıldı

Yayın dünyasının en ilginç isimlerinden biri olan iShowSpeed geçtiğimiz yıllarda ülkemizi ziyaret etmiş, oldukça renli anlar yaşamıştı. Yine dünyayı gezip yayınlar yapmaya başlayan iShowSpeed bir kere daha Türkiye'ye geldi. Gelir gelmez, İstanbul'dan canlı yayına başladı. Hayranları taradından kısa sürede etrafı sarılan yayıncıya gezisinde pek çok kişi eşlik etti. O anlarda başına birbirinden renkli olaylar geldi.
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Speed, kendisi gibi dünyada büyük bir üne sahip olan CZN Burak'la da bir araya geldi.
Buradan izleyebilirsiniz;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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