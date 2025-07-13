iShowSpeed’in Olaylı İstanbul Ziyareti: "Biraz Daha Kalırsa Bir Gözaltı Olur Gibi"

'42M takipçili, son dönemin en popüler Youtuberlarından biri Türkiye’ye gelip Galata Kulesini ziyaret ediyor. Ama kulenin tarihçesini anlatacak kadar İngilizce bilen bir kişi bile yok.

İstanbul’un en turistik yerlerinden birinde “İngilizce konuşabilen görevli” yok kısacası.

Ülkemizin her kurumuna sirayet etmiş olan “liyakatsiz kadro” probleminin en basit ve canlı örneği.

Ek olarak “turizm sektörü neden bu halde?” sorusunun da en kanlı canlı yanıtı aynı zamanda.'