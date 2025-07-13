iShowSpeed’in Olaylı İstanbul Ziyareti: "Biraz Daha Kalırsa Bir Gözaltı Olur Gibi"
Dünyanın en çok izlenen yayıncılarından iShowSpeed İstanbul’da yayın açtı ve sosyal medya yıkıldı. Galata Kulesi’nde yaşanan “İngilizce krizi”, bol yeşillikli döner, Taksim’den motorla kaçma derken iShowSpeed’in İstanbul ziyareti oldukça hareketli geçti.
iShowSpeed’in İstanbul ziyaretinde yaşananlara sosyal medya kullanıcıları da tepkisiz kalmadı.
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Milyonlarca kişinin canlı olarak izlediği iShowSpeed’in İstanbul ziyaretinden görüntüleri paylaşmıştık.
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iShowSpeed’in olaylı İstanbul ziyareti sosyal medyada da çok konuşuldu.
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Bir sosyal medya kullanıcısı ise rehberlik belgesi olmayan Galata Kulesi görevlilerinin rehberlik etmesinin kanunun yasak olduğunu yazdı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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