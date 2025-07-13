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iShowSpeed’in Olaylı İstanbul Ziyareti: "Biraz Daha Kalırsa Bir Gözaltı Olur Gibi"

iShowSpeed’in Olaylı İstanbul Ziyareti: "Biraz Daha Kalırsa Bir Gözaltı Olur Gibi"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
13.07.2025 - 15:52

Dünyanın en çok izlenen yayıncılarından iShowSpeed İstanbul’da yayın açtı ve sosyal medya yıkıldı. Galata Kulesi’nde yaşanan “İngilizce krizi”, bol yeşillikli döner, Taksim’den motorla kaçma derken iShowSpeed’in İstanbul ziyareti oldukça hareketli geçti.

iShowSpeed’in İstanbul ziyaretinde yaşananlara sosyal medya kullanıcıları da tepkisiz kalmadı.

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Milyonlarca kişinin canlı olarak izlediği iShowSpeed’in İstanbul ziyaretinden görüntüleri paylaşmıştık.

Milyonlarca kişinin canlı olarak izlediği iShowSpeed’in İstanbul ziyaretinden görüntüleri paylaşmıştık.

Tüm görüntüler 👇

iShowSpeed’in olaylı İstanbul ziyareti sosyal medyada da çok konuşuldu.

iShowSpeed’in olaylı İstanbul ziyareti sosyal medyada da çok konuşuldu.

İstanbul’un simgelerinden Galata Kulesi’nde İngilizce konuşacak yetkili bulamayan iShowSpeed’in şaşkınlığı, yediği et dönerin tadını almak için 3 kere ısırmak zorunda kalması, Maraş dondurması standında yaşadıkları ve Taksim’den motorla kaçmasına sosyal medya yorumları da gecikmedi.

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twitter.com

'Bu adam birkaç gün daha kalırsa ülkemizi doğru tanıttığı için bir gözaltı yaşayacakmış gibi geliyor.'

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twitter.com

'42M takipçili, son dönemin en popüler Youtuberlarından biri Türkiye’ye gelip Galata Kulesini ziyaret ediyor. Ama kulenin tarihçesini anlatacak kadar İngilizce bilen bir kişi bile yok.

İstanbul’un en turistik yerlerinden birinde “İngilizce konuşabilen görevli” yok kısacası.

Ülkemizin her kurumuna sirayet etmiş olan “liyakatsiz kadro” probleminin en basit ve canlı örneği.

Ek olarak “turizm sektörü neden bu halde?” sorusunun da en kanlı canlı yanıtı aynı zamanda.'

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twitter.com

'Turistik yerde ne tarih bilen var ne ingilizce bilen var liyakatsizlik nedir diyen olursa bu videoyu gösterin.'

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Bir sosyal medya kullanıcısı ise rehberlik belgesi olmayan Galata Kulesi görevlilerinin rehberlik etmesinin kanunun yasak olduğunu yazdı.

Bir sosyal medya kullanıcısı ise rehberlik belgesi olmayan Galata Kulesi görevlilerinin rehberlik etmesinin kanunun yasak olduğunu yazdı.
twitter.com

'Galata Kulesi'ndeki güvenlik görevlileri kanuna uygun davranmıştır. 6326 numaralı kanun uyarınca turist rehberi değillerse ziyaretçilere kültürel veya tarihi bilgi vermeleri suç kapsamına girer.'

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twitter.com

'Dikkat ederseniz sonunda birinin ısrarıyla Türkçe anlatıma geçildiğinde “Bizans döneminde yapılmış, 1453’ten sonra Fatih’e teslim olmuş” deniyor. Kuleyi yapan Cenovalıların adı bile geçmedi. Sorun İngilizce bilmemekle de sınırlı değil maalesef.'

Galata Kulesi'nin tarihi için 👇

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twitter.com

'Dünyanın her yerinden canlı yayın yapan IShowSpeed'in Türkiye'deki yayınında internet donuyor, bazen tamamen kesiliyor.

Turistik bölgelerde İngilizce konuşan yetkili bulamıyor. Türkiye'deki birkaç sorunu düyaya göstermesi için 30 dakika yetti.'

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twitter.com

'Yayının rezillik seviyesi.'

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twitter.com

'Olacak şey değil ya ülkece speed'e mahcup olduk.'

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'Ülkenin turizmine zarar veriyor diye kanalına erişim engeli getirterek bu eşsiz ziyarete efsanevi bir veda getirmemiz yok mu?'

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twitter.com

'Bak sadece 1 saattir ülkede gezen Speed, ülkedeki torpili, liyakatsizliği, gıdaların kalitesizliğini, sokakların ve şehrin yapısının ne kadar çirkin dizayn edildiğini bize tekrar yansıtmış oldu. Sadece 1 saatte şahit olarak he. Bu şehirde yaşayan bize Allah sabır versin.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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