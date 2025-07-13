Resmen Açıklandı: 15 Temmuz’da İstanbul’da Toplu Ulaşım Ücretsiz Olacak!
İBB Meclisi’nde alınan kararla, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle salı günü kent genelinde toplu taşıma ücretsiz olacak. Vatandaşlar, kişiselleştirilmiş İstanbulkart ile metro, metrobüs, şehir hatları vapurlarına ücretsiz olarak binecek.
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15 Temmuz Salı günü yurt genelinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle çeşitli etkinlikler düzenlenecek.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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