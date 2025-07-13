onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Resmen Açıklandı: 15 Temmuz’da İstanbul’da Toplu Ulaşım Ücretsiz Olacak!

Resmen Açıklandı: 15 Temmuz’da İstanbul’da Toplu Ulaşım Ücretsiz Olacak!

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
13.07.2025 - 13:31

İBB Meclisi’nde alınan kararla, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle salı günü kent genelinde toplu taşıma ücretsiz olacak. Vatandaşlar, kişiselleştirilmiş İstanbulkart ile metro, metrobüs, şehir hatları vapurlarına ücretsiz olarak binecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

15 Temmuz Salı günü yurt genelinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

15 Temmuz Salı günü yurt genelinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2019 yılından bu yana milli ve dini bayramlar ile resmi günlerde İstanbul genelinde toplu ulaşımı ücretsiz hale getirerek vatandaşların kent içi hareketliliğini destekliyor.

İBB Meclisi kararıyla hayata geçirilen bu uygulama; bayramlarda ulaşımı kolaylaştırırken, resmi günlerde ise toplumun ortak değerlerine sahip çıkma iradesini güçlendirmeyi amaçlıyor. 

Bu kapsamda, 15 Temmuz Salı günü boyunca geçerli olacak ücretsiz ulaşım uygulamasıyla birlikte, İstanbullular 24 saat boyunca ücret ödemeden ulaşım hizmeti alabilecek.

Ücretsiz ulaşım uygulaması, İstanbulkart sistemine entegre olan İETT otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay, tünel ve Şehir Hatları vapurlarını kapsayacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın