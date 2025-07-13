Yeni Şafak Yine Faizleri Hedef Aldı: "Terör Bitti Sıra Faiz Belasında"
Hükümete yakınlığı ile bilinen Yeni Şafak gazetesi bir kez daha Merkez Bankası’nın uyguladığı yüksek faiz politikasını hedef aldı.
Terör örgütü PKK’nın silah bırakmasını hatırlatan gazetenin “Terör bitti sıra faiz belasında” başlıklı haberinde, “Merkez Bankası’nın bağımsızlığı bahane edilerek faiz lobilerine teslimiyet sona erdirilmeli.” ifadeleri yer aldı.
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Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanı olmasıyla birlikte Merkez Bankası faiz artışlarına başlamış ve son yapılan toplantıda faizler yüzde 46’da sabit tutulmuştu.
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Gazete ayrıca Merkez Bankası’nın “bağımsızlığını” da eleştirdi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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