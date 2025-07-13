Yeni Şafak Yine Faizleri Hedef Aldı: "Terör Bitti Sıra Faiz Belasında"

Yeni Şafak’ta yer alan haberde, “beladan nasıl kurtuluruz” alt başlığı ile şu ifadeler kullanıldı;

“Yüksek faizli sistemin sona ermesi için siyasi irade kadar ekonomik akıl ve millî bir duruş da lazım.

Bunun için yapılması gerekenler:

1. Merkez Bankası’nın bağımsızlığı bahane edilerek faiz lobilerine teslimiyet sona erdirilmeli.

2. Kamu borçlanma faizi %25’in üzerindeyse, bu kamu zararıdır. Borçlanma yeniden yapılandırılmalı.

3. KOBİ’lere ve üreticiye düşük faizli, uzun vadeli destek kredileri sağlanmalı.

4. Yüksek faizden kazanan sermaye gruplarının vergi yükümlülüğü artırılmalı.

5. Ekonominin temeli olan tarım ve sanayi özellikle desteklenerek borç ekonomisinden çıkılmalı.”