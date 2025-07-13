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Yeni Şafak Yine Faizleri Hedef Aldı: "Terör Bitti Sıra Faiz Belasında"

Yeni Şafak Yine Faizleri Hedef Aldı: "Terör Bitti Sıra Faiz Belasında"

Merkez Bankası
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
13.07.2025 - 11:38

Hükümete yakınlığı ile bilinen Yeni Şafak gazetesi bir kez daha Merkez Bankası’nın uyguladığı yüksek faiz politikasını hedef aldı. 

Terör örgütü PKK’nın silah bırakmasını hatırlatan gazetenin “Terör bitti sıra faiz belasında” başlıklı haberinde, “Merkez Bankası’nın bağımsızlığı bahane edilerek faiz lobilerine teslimiyet sona erdirilmeli.” ifadeleri yer aldı.

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Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanı olmasıyla birlikte Merkez Bankası faiz artışlarına başlamış ve son yapılan toplantıda faizler yüzde 46’da sabit tutulmuştu.

Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanı olmasıyla birlikte Merkez Bankası faiz artışlarına başlamış ve son yapılan toplantıda faizler yüzde 46’da sabit tutulmuştu.

Yüksek faizlere bir eleştiri de hükümete yakınlığı ile bilinen Yeni Şafak gazetesinden geldi. “Terörsüz Türkiye” projesine gönderme yapılan habere, “Terör bitti sıra faiz belasında” başlığı atıldı.

Haberde ayrıca yüksek faizlerin saniyecileri zor durumda bıraktığı, çalışanların alın terine ortak olduğu belirtildi ve iş insanlarının işlerini döndürmek için öz sermayesinden harcama yaptığı bilgisi yer aldı.

Gazete ayrıca Merkez Bankası’nın “bağımsızlığını” da eleştirdi.

Gazete ayrıca Merkez Bankası’nın “bağımsızlığını” da eleştirdi.
twitter.com

Yeni Şafak’ta yer alan haberde, “beladan nasıl kurtuluruz” alt başlığı ile şu ifadeler kullanıldı;

Yüksek faizli sistemin sona ermesi için siyasi irade kadar ekonomik akıl ve millî bir duruş da lazım. 

Bunun için yapılması gerekenler:

1. Merkez Bankası’nın bağımsızlığı bahane edilerek faiz lobilerine teslimiyet sona erdirilmeli.

2. Kamu borçlanma faizi %25’in üzerindeyse, bu kamu zararıdır. Borçlanma yeniden yapılandırılmalı.

3. KOBİ’lere ve üreticiye düşük faizli, uzun vadeli destek kredileri sağlanmalı.

4. Yüksek faizden kazanan sermaye gruplarının vergi yükümlülüğü artırılmalı.

5. Ekonominin temeli olan tarım ve sanayi özellikle desteklenerek borç ekonomisinden çıkılmalı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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