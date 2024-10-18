Yeni Şafak’tan Merkez Bankası’na Eleştiri: “Faiz İnadı Üretimi Düşürüyor”

Merkez Bankası, dün açıkladığı kararla politika faizini yüzde 50’de yine sabit tutmuştu. Faizi üst üste 7. kez yüzde 50 seviyesinde sabit bırakan Merkez Bankası’nın bu kararına eleştiri ise hükümete yakınlığı ile bilinen Yeni Şafak’tan geldi. Gazetenin manşetinden, “Faiz inadı üretimi düşürüyor” diye haber girildi.