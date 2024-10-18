Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Yeni Şafak’tan Merkez Bankası’na Eleştiri: “Faiz İnadı Üretimi Düşürüyor”

Yeni Şafak’tan Merkez Bankası’na Eleştiri: “Faiz İnadı Üretimi Düşürüyor”

Merkez Bankası
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
18.10.2024 - 11:12

Merkez Bankası, dün açıkladığı kararla politika faizini yüzde 50’de yine sabit tutmuştu. Faizi üst üste 7. kez yüzde 50 seviyesinde sabit bırakan Merkez Bankası’nın bu kararına eleştiri ise hükümete yakınlığı ile bilinen Yeni Şafak’tan geldi. Gazetenin manşetinden, “Faiz inadı üretimi düşürüyor” diye haber girildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ekonomi yönetiminin başına Mehmet Şimşek’in gelmesiyle birlikte Merkez Bankası faizleri yükseltmeye başlamıştı.

Ekonomi yönetiminin başına Mehmet Şimşek’in gelmesiyle birlikte Merkez Bankası faizleri yükseltmeye başlamıştı.

Banka, son açıkladığı faiz kararında yüzde 50 seviyesini korudu ve politika faizleri üst üste 7’nci kez yüzde 50 seviyesinde kalmış oldu.

Banka, son açıkladığı faiz kararında yüzde 50 seviyesini korudu ve politika faizleri üst üste 7’nci kez yüzde 50 seviyesinde kalmış oldu.

Yeni Şafak gazetesi ise Merkez Bankası’nın faiz kararını manşetten eleştirdi.

Yeni Şafak gazetesi ise Merkez Bankası’nın faiz kararını manşetten eleştirdi.

Gazetenin haberinde, Merkez Bankası’nın faiz inadı sebebiyle üretimin durduğu, sanayicilerin krediye ulaşamadığı iddia edildi.

Gazetenin haberinde, Merkez Bankası’nın faiz inadı sebebiyle üretimin durduğu, sanayicilerin krediye ulaşamadığı iddia edildi.

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Rasen Maher

peki faizi inatla dusurup ulkenin icine sicarlarken de yazdiniz mi sigirciklar? yoo o zaman haberiniz vardi dolar stokladiniz..