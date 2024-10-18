Yeni Şafak’tan Merkez Bankası’na Eleştiri: “Faiz İnadı Üretimi Düşürüyor”
Yeni Şafak’tan Merkez Bankası’na Eleştiri: “Faiz İnadı Üretimi Düşürüyor”
Merkez Bankası, dün açıkladığı kararla politika faizini yüzde 50’de yine sabit tutmuştu. Faizi üst üste 7. kez yüzde 50 seviyesinde sabit bırakan Merkez Bankası’nın bu kararına eleştiri ise hükümete yakınlığı ile bilinen Yeni Şafak’tan geldi. Gazetenin manşetinden, “Faiz inadı üretimi düşürüyor” diye haber girildi.
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Ekonomi yönetiminin başına Mehmet Şimşek’in gelmesiyle birlikte Merkez Bankası faizleri yükseltmeye başlamıştı.
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Banka, son açıkladığı faiz kararında yüzde 50 seviyesini korudu ve politika faizleri üst üste 7’nci kez yüzde 50 seviyesinde kalmış oldu.
Yeni Şafak gazetesi ise Merkez Bankası’nın faiz kararını manşetten eleştirdi.
Gazetenin haberinde, Merkez Bankası’nın faiz inadı sebebiyle üretimin durduğu, sanayicilerin krediye ulaşamadığı iddia edildi.
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peki faizi inatla dusurup ulkenin icine sicarlarken de yazdiniz mi sigirciklar? yoo o zaman haberiniz vardi dolar stokladiniz..