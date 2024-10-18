Hem Alıcıya Hem de Satıcıya Ceza: 7 Bin Lira Üzeri Ödemeler İçin Banka Şartı!
Hem Alıcıya Hem de Satıcıya Ceza: 7 Bin Lira Üzeri Ödemeler İçin Banka Şartı!
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 7 bin lira üzeri alımlarda paranın banka veya aracı finansal kuruluş tarafından ödenmesi şartı getirdi. Banka veya aracı kuruluş tarafından yapılmayan ödemeler için hem alıcıya hem de satıcıya ceza kesilebilecek.
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Vergi kaybını önlemek için üst üste adımlar atan Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın son hamlesi 7 bin lira üzeri alımlarda resmi kuruluş şartı getirmek oldu.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, bugünkü Resmi Gazete’de yer aldı.
Tebliğe göre, 7 bin lirayı aşan her türlü tahsilat ve ödeme işlemlerinin banka ve finansal kurumlar aracılığıyla yapılması zorunluluğu getirildi.
7 bin liranın üzerindeki tahsilat ve ödemelerin, tahsilatı yapanın hesabına, bizzat aracı finansal kurumların şubelerine gidilerek ve işleme ait açıklamalara da yer verilerek gerçekleştirilmesi durumunda tevsik zorunluluğuna uyulmuş sayılacak.
Herhangi bir banka hesabı veya kredi kartı bulunmayan bir kişinin satın aldığı mal veya hizmetin bedelini satıcının hesabının bulunduğu bankanın bir şubesine giderek, işleme ait açıklamalara yer vermek ve karşılığında banka dekontu almak suretiyle ödemeyi yerine getirmesi durumunda tevsik zorunluluğuna uyulmuş sayılacak ve ceza uygulanmayacak.
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Herhangi bir banka hesabı veya kredi kartı bulunmayan bir kişi 7 bin liranın üzerinde ürün satın alması durumunda, satıcı bu parayı elden alıp daha sonra kendi banka hesabına yatırırsa, bu durumda tevsik zorunluluğuna uyulmamış sayılacak ve hem alıcıya hem de satıcıya ayrı ayrı ceza uygulanacak.
Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği 👇🏻
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