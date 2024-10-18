Hem Alıcıya Hem de Satıcıya Ceza: 7 Bin Lira Üzeri Ödemeler İçin Banka Şartı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 7 bin lira üzeri alımlarda paranın banka veya aracı finansal kuruluş tarafından ödenmesi şartı getirdi. Banka veya aracı kuruluş tarafından yapılmayan ödemeler için hem alıcıya hem de satıcıya ceza kesilebilecek.