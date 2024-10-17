Savunma Sanayii Fonu: Kredi Kartından Vergi Önerisi Yasa Teklifinden Çıkarıldı
Savunma Sanayii Fonu: Kredi Kartından Vergi Önerisi Yasa Teklifinden Çıkarıldı
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Savunma Sanayii Destekleme Fonu için hazırlanan yasa teklifinde, 100 bin lira limitli kredi kartlarından yıllık 750 vergi alınma önerisi yer almıştı.
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Çok konuşulan yasa teklifinin Meclis’teki görüşmeleri 2025 yılına ertelenmişti.
Bugün AK Parti kaynaklarından yapılan açıklamada, kredi kartından vergi alınmasından vazgeçildiği belirtildi.
Kredi kartı vergisi, yasa teklifinden çıkarılacak.
Savunma Sanayii Desteleme Fonu için teklifte bulunan gayrimenkul alım satımlarında ekstra 750 lira katkı payı, sıfır araç tescillerinde 3 bin ekstra vergi alınması gibi maddeler için ise açıklama yapılmadı.
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