Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Savunma Sanayii Fonu: Kredi Kartından Vergi Önerisi Yasa Teklifinden Çıkarıldı

Savunma Sanayii Fonu: Kredi Kartından Vergi Önerisi Yasa Teklifinden Çıkarıldı

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.10.2024 - 15:39 Son Güncelleme: 17.10.2024 - 15:48

AK Parti’nin hazırladığı ve Meclis’e sunduğu Savunma Sanayii Destekleme Fonu için kredi kartından vergi alınması önerisi yasa teklifinden çıkarıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Savunma Sanayii Destekleme Fonu için hazırlanan yasa teklifinde, 100 bin lira limitli kredi kartlarından yıllık 750 vergi alınma önerisi yer almıştı.

Savunma Sanayii Destekleme Fonu için hazırlanan yasa teklifinde, 100 bin lira limitli kredi kartlarından yıllık 750 vergi alınma önerisi yer almıştı.

Çok konuşulan yasa teklifinin Meclis’teki görüşmeleri 2025 yılına ertelenmişti.

Çok konuşulan yasa teklifinin Meclis’teki görüşmeleri 2025 yılına ertelenmişti.

Bugün AK Parti kaynaklarından yapılan açıklamada, kredi kartından vergi alınmasından vazgeçildiği belirtildi.

Bugün AK Parti kaynaklarından yapılan açıklamada, kredi kartından vergi alınmasından vazgeçildiği belirtildi.

Kredi kartı vergisi, yasa teklifinden çıkarılacak.

Kredi kartı vergisi, yasa teklifinden çıkarılacak.

Savunma Sanayii Desteleme Fonu için teklifte bulunan gayrimenkul alım satımlarında ekstra 750 lira katkı payı, sıfır araç tescillerinde 3 bin ekstra vergi alınması gibi maddeler için ise açıklama yapılmadı.

Savunma Sanayii Desteleme Fonu için teklifte bulunan gayrimenkul alım satımlarında ekstra 750 lira katkı payı, sıfır araç tescillerinde 3 bin ekstra vergi alınması gibi maddeler için ise açıklama yapılmadı.

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
4
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın