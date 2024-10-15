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AK Partili İsim Açıkladı: Savunma Sanayii Fonu Ertelendi

AK Partili İsim Açıkladı: Savunma Sanayii Fonu Ertelendi

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
15.10.2024 - 18:02 Son Güncelleme: 15.10.2024 - 18:19

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Savunma Sanayii Destekleme Fonu teklifinin 2025 yılına ertelendiğini açıkladı. Fon için, 100 bin lira limitli kartlardan yıllık aidat kesileceği açıklanıştı.

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AK Parti’nin hazırladığı yeni yasa tasarısında, Savunma Sanayii Destekleme Fonu için 100 bin ve üzeri limitli kredi kartlarından aylık 750 lira vergi kesilmesi planlanmıştı.

AK Parti’nin hazırladığı yeni yasa tasarısında, Savunma Sanayii Destekleme Fonu için 100 bin ve üzeri limitli kredi kartlarından aylık 750 lira vergi kesilmesi planlanmıştı.

Ayrıca fon için yasa tasarısında, gayrimenkul alım satımlarında ekstra 750 lira katkı payı, sıfır araç tescillerinde 3 bin ekstra vergi alınması da yer almıştı.

Ayrıca fon için yasa tasarısında, gayrimenkul alım satımlarında ekstra 750 lira katkı payı, sıfır araç tescillerinde 3 bin ekstra vergi alınması da yer almıştı.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Savunma Sanayii Destekleme Fonu teklifinin 2025 yılına ertelendiğini açıkladı.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Savunma Sanayii Destekleme Fonu teklifinin 2025 yılına ertelendiğini açıkladı.

Yasa, önümüzde yıl Meclis’te görüşülecek ve genel kuruldan geçmesi halinde yasalaşacak.

Yasa, önümüzde yıl Meclis’te görüşülecek ve genel kuruldan geçmesi halinde yasalaşacak.

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