2024 Nobel Ekonomi Ödülü Sahibi Daron Acemoğlu'ndan Ödül Açıklaması: "Herkese Minnettarım"
2024 Nobel Ekonomi Ödülü Sahibi Daron Acemoğlu'ndan Ödül Açıklaması: "Herkese Minnettarım"
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2024 Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu'na gitmişti.
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Akabinde Prof. Dr. Özgür Demirtaş, hükümete 2024 Nobel Ekonomi Ödülü alan Daron Acemoğlu'nun 'fikirlerini dinleme' önerisinde bulundu.
Daron Acemoğlu'na tebrikler yağarken kendisi de Twitter (X) hesabında bir açıklamada bulundu.
Acemoğlu sözlerine, herkese teşekkür ederek başladı.
"Aynı zamanda bu ödülün, ekonomik büyümenin anlaşılmasında kurumların rolünün önemini ve demokrasi ile siyasi değişim meselelerini vurgulamasıyla, sadece Simon, Jim ve benim çalışmalarımı değil, aynı zamanda bu konuda emek sarf eden bir çok harika genç ekonomist ve sosyal bilim insanının da çalışmalarını takdir etmiş olmasından dolayı da çok mutluyum."
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"Demokrasi olgusunun saldırı altında olduğu zamanlardan geçiyoruz. Yapay zeka ile ilgili bir çok konu, ekonomik eşitsizlikler, çalışma hayatının geleceği, yaşlanan dünya ve iklim değişimi gibi hepsi birbirinden önemli konularla baş edebilmek için gerekli olan toplumsal mutabakatı sağlamanın yolu her zamankinden daha güçlü kurumlara sahip olmaktan geçiyor. Temennim, bu ödülün vurgusunun dünyada kurumları ve demokrasiyi güçlendirmenin ne kadar zorlu bir mücadele gerektirdiğine ışık tutacak olması."
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