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2024 Nobel Ekonomi Ödülü Sahibi Daron Acemoğlu'ndan Ödül Açıklaması: "Herkese Minnettarım"

2024 Nobel Ekonomi Ödülü Sahibi Daron Acemoğlu'ndan Ödül Açıklaması: "Herkese Minnettarım"

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
17.10.2024 - 23:00

2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanmasının akabinde Daron Acemoğlu'na sosyal medyadan tebrikler yağmıştı. Acemoğlu, resmi Twitter (X) hesabından ödül açıklamasında bulundu. Herkese 'minnettar olduğunu' dile getirdi.

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2024 Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu'na gitmişti.

2024 Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu'na gitmişti.

Akabinde Prof. Dr. Özgür Demirtaş, hükümete 2024 Nobel Ekonomi Ödülü alan Daron Acemoğlu'nun 'fikirlerini dinleme' önerisinde bulundu.

Akabinde Prof. Dr. Özgür Demirtaş, hükümete 2024 Nobel Ekonomi Ödülü alan Daron Acemoğlu'nun 'fikirlerini dinleme' önerisinde bulundu.

Anlatmıştık:

Daron Acemoğlu'na tebrikler yağarken kendisi de Twitter (X) hesabında bir açıklamada bulundu.

Daron Acemoğlu'na tebrikler yağarken kendisi de Twitter (X) hesabında bir açıklamada bulundu.

Acemoğlu sözlerine, herkese teşekkür ederek başladı.

Acemoğlu sözlerine, herkese teşekkür ederek başladı.

'Hem arkadaşlarım hem de aynı zamanda meslektaşlarım olan Simon Johnson ve James Robinson ile beraber, 2024 Nobel Ekonomi Ödülü’ne layık görülmüş olmaktan son derece mutlu ve gururluyum. '

"Aynı zamanda bu ödülün, ekonomik büyümenin anlaşılmasında kurumların rolünün önemini ve demokrasi ile siyasi değişim meselelerini vurgulamasıyla, sadece Simon, Jim ve benim çalışmalarımı değil, aynı zamanda bu konuda emek sarf eden bir çok harika genç ekonomist ve sosyal bilim insanının da çalışmalarını takdir etmiş olmasından dolayı da çok mutluyum."

"Aynı zamanda bu ödülün, ekonomik büyümenin anlaşılmasında kurumların rolünün önemini ve demokrasi ile siyasi değişim meselelerini vurgulamasıyla, sadece Simon, Jim ve benim çalışmalarımı değil, aynı zamanda bu konuda emek sarf eden bir çok harika genç ekonomist ve sosyal bilim insanının da çalışmalarını takdir etmiş olmasından dolayı da çok mutluyum."
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"Demokrasi olgusunun saldırı altında olduğu zamanlardan geçiyoruz. Yapay zeka ile ilgili bir çok konu, ekonomik eşitsizlikler, çalışma hayatının geleceği, yaşlanan dünya ve iklim değişimi gibi hepsi birbirinden önemli konularla baş edebilmek için gerekli olan toplumsal mutabakatı sağlamanın yolu her zamankinden daha güçlü kurumlara sahip olmaktan geçiyor. Temennim, bu ödülün vurgusunun dünyada kurumları ve demokrasiyi güçlendirmenin ne kadar zorlu bir mücadele gerektirdiğine ışık tutacak olması."

"Demokrasi olgusunun saldırı altında olduğu zamanlardan geçiyoruz. Yapay zeka ile ilgili bir çok konu, ekonomik eşitsizlikler, çalışma hayatının geleceği, yaşlanan dünya ve iklim değişimi gibi hepsi birbirinden önemli konularla baş edebilmek için gerekli olan toplumsal mutabakatı sağlamanın yolu her zamankinden daha güçlü kurumlara sahip olmaktan geçiyor. Temennim, bu ödülün vurgusunun dünyada kurumları ve demokrasiyi güçlendirmenin ne kadar zorlu bir mücadele gerektirdiğine ışık tutacak olması."

'Beni gerek kişisel olarak gerekse mesajlarla ve sosyal medya üzerinden tebrik eden ve iyi dileklerini gönderen herkese minnettarım.'

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