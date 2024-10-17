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"Her Şey Boy mu?": En Mutlu Edecek "Erkek Formülünü" Paylaşan Kullanıcıya Yorumlar Gecikmedi

"Her Şey Boy mu?": En Mutlu Edecek "Erkek Formülünü" Paylaşan Kullanıcıya Yorumlar Gecikmedi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
17.10.2024 - 18:49

Zaman zaman dış görünüş çiftlerin kimyasında önemli bir olgu. Bu nedenle çiftler, partnerlerinde boya dikkat ediyor. Bir X kullanıcısı da boy konusuna değinerek en mutlu edecek erkeğin 'formülünü' verdi. İşin sırrı aslında orta boylu erkeklerdeymiş.😂

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Bazı ilişkilerde dış görünüş önemli bir dinamik olabiliyor. Boy, duruş belki de göreceli güzellik kavramı çiftlerin birbirine olan sevgisini etkileyen önemli olgulardan biri haline gelebiliyor.

Öyle olacak ki, bir X kullanıcısının verdiği ilginç "erkek formülü" gündem oldu.

Öyle olacak ki, bir X kullanıcısının verdiği ilginç "erkek formülü" gündem oldu.
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Orta boylu erkeklerin her zaman daha 'tercih edilesi' olduğu vurgulayan kullanıcıya yorumlar gecikmedi.

Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇

Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇
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Siz neler düşünüyorsunuz?

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