"Her Şey Boy mu?": En Mutlu Edecek "Erkek Formülünü" Paylaşan Kullanıcıya Yorumlar Gecikmedi

Zaman zaman dış görünüş çiftlerin kimyasında önemli bir olgu. Bu nedenle çiftler, partnerlerinde boya dikkat ediyor. Bir X kullanıcısı da boy konusuna değinerek en mutlu edecek erkeğin 'formülünü' verdi. İşin sırrı aslında orta boylu erkeklerdeymiş.😂