"Her Şey Boy mu?": En Mutlu Edecek "Erkek Formülünü" Paylaşan Kullanıcıya Yorumlar Gecikmedi
"Her Şey Boy mu?": En Mutlu Edecek "Erkek Formülünü" Paylaşan Kullanıcıya Yorumlar Gecikmedi
Zaman zaman dış görünüş çiftlerin kimyasında önemli bir olgu. Bu nedenle çiftler, partnerlerinde boya dikkat ediyor. Bir X kullanıcısı da boy konusuna değinerek en mutlu edecek erkeğin 'formülünü' verdi. İşin sırrı aslında orta boylu erkeklerdeymiş.😂
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Bazı ilişkilerde dış görünüş önemli bir dinamik olabiliyor. Boy, duruş belki de göreceli güzellik kavramı çiftlerin birbirine olan sevgisini etkileyen önemli olgulardan biri haline gelebiliyor.
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Öyle olacak ki, bir X kullanıcısının verdiği ilginç "erkek formülü" gündem oldu.
Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇
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