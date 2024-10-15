Deniz Kabuklarının İçinden Gelen Sesin Sırrını Öğrenince Ufkunuz Epey Genişleyecek
Deniz Kabuklarının İçinden Gelen Sesin Sırrını Öğrenince Ufkunuz Epey Genişleyecek
Kaynak: https://www.bilimup.com/deniz-kabukla...
Deniz kabuklarının içinden ses geldiğine hepimiz şahit olmuşsunuzdur. Dünya genelindeki insanlar deniz kabuklarının okyanus sesini 'hapsettiğini' düşünse de aslında gerçek çok farklıymış. Deniz kabuğunun içinden gelen sesi Oxford Üniversitesi açıkladı. Peki deniz kabuklarının içinden gelen sesin sırrı ne?
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Deniz kabuğunu kulağına koyduğunuzda bir ses duyduğunuzu fark etmişsinizdir. Bu ses genellikle okyanus sesine benzetiliyor.
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Peki deniz kabuğunun içindeki sesin kaynağı ne? Buyurun anlatalım👇
Aslında o duyduğunuz ses okyanus sesi değil. Deniz kabukları, spiral şekilleri sayesinde belirli frekansları artırarak çevredeki sesleri toplar ve yansıtır. Bu yüzden kulağınıza bir deniz kabuğu tuttuğunuzda duyduğunuz ses, dalgaların sesi değil, etrafınızdaki mevcut seslerin yankısıdır.
Oxford Üniversitesi Bütünleştirici Sinirbilim Merkezi Direktörü ve Oxford İşitsel Sinirbilim Grubu Başkanı Andrew King’e göre, deniz kabuğuna kulağımızı dayadığımızda kabuğun fiziksel yapısı, çevredeki arka plan gürültüsünün genliğini artırarak bu sesleri duymamıza neden olur.
Dinlediğiniz deniz kabuğunun boyutu ve türü, farklı ses frekanslarının kulağınıza yansımasını sağlar.
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Aynı okyanus dalgası sesini, boş bir fincan veya kâse kullanarak, hatta elinizi kulağınıza koyarak da oluşturabilir ve deniz kabuğunda duyduğunuza benzer bir deneyim yaşayabilirsiniz.
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