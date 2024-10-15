Deniz Kabuklarının İçinden Gelen Sesin Sırrını Öğrenince Ufkunuz Epey Genişleyecek

Deniz kabuklarının içinden ses geldiğine hepimiz şahit olmuşsunuzdur. Dünya genelindeki insanlar deniz kabuklarının okyanus sesini 'hapsettiğini' düşünse de aslında gerçek çok farklıymış. Deniz kabuğunun içinden gelen sesi Oxford Üniversitesi açıkladı. Peki deniz kabuklarının içinden gelen sesin sırrı ne?