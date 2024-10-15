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Bakan Göktaş, Detaylı Verilen Cinayet Haberlerinin Toplum Psikolojisini Olumsuz Etkilediğini Dile Getirdi

Bakan Göktaş, Detaylı Verilen Cinayet Haberlerinin Toplum Psikolojisini Olumsuz Etkilediğini Dile Getirdi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
15.10.2024 - 19:41

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, detaylıca verilen cinayet haberlerinin toplumun ruh sağlığına zarar verdiğini ifade etti. Bakan, bu tür haberlerin, şiddeti normalleştirerek ailede ve toplumda olumsuz etkiler yarattığını belirtti.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kültür, Sanat ve Medyanın Dönüştürücü Gücüyle Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi" başlıklı toplantıya katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kültür, Sanat ve Medyanın Dönüştürücü Gücüyle Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi" başlıklı toplantıya katıldı.

Bakan Göktaş, toplantıda yaptığı önemli açıklamalarda, "Üzülerek ifade etmek durumundayım; cinayetin her detayıyla verildiği, maktulün fotoğraflarının kullanıldığı haberler hem hayatını kaybedenlerin ailelerine hem de toplumun ruh sağlığına ciddi zarar veriyor," ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, toplantıda yaptığı önemli açıklamalarda, "Üzülerek ifade etmek durumundayım; cinayetin her detayıyla verildiği, maktulün fotoğraflarının kullanıldığı haberler hem hayatını kaybedenlerin ailelerine hem de toplumun ruh sağlığına ciddi zarar veriyor," ifadelerini kullandı.

Kadına yönelik şiddet hakkında konuşan Göktaş, kadına yönelik şiddetle mücadelede devletin sıfır tolerans ilkesi benimsediğini belirtti.

Kadına yönelik şiddet hakkında konuşan Göktaş, kadına yönelik şiddetle mücadelede devletin sıfır tolerans ilkesi benimsediğini belirtti.

6284 sayılı Kanun’un önemli bir hukuki zemin sunduğunu ve bu kanunla mücadelelerini kararlılıkla sürdürdüklerini vurguladı. Kadına yönelik şiddetle mücadelede medya temsilcilerinin katkısının önemli olduğunu ifade eden Göktaş, geleneksel ve yeni medyanın bu mücadelede destekleyici bir rol oynamasını hedeflediklerini söyledi. Farkındalık çalışmaları ve ödüllendirme programları ile medya üzerinden bu mücadeleye katkıda bulunduklarını dile getirdi. Ayrıca, kadın hakları ve toplumsal katılımı artırmaya yönelik stratejiler geliştirdiklerini, aileyi destekleyen dijitalleşme hedefleri belirlediklerini ve medyada kadınların ayrımcı temsillerine karşı etik ilkeler yayımladıklarını açıkladı.

Bakan Göktaş, şiddet vakalarının geri dönülemez sonuçlar doğurmadan önlenmesinin kritik olduğunu vurguladı.

Bakan Göktaş, şiddet vakalarının geri dönülemez sonuçlar doğurmadan önlenmesinin kritik olduğunu vurguladı.

Her şiddet vakasının kabul edilemez olduğunu belirterek, risklerin erken tespiti ve koruyucu mekanizmaların devreye girmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye genelindeki sosyal risk haritalarını çıkararak, kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı ve bağımlılık gibi sorunları bütüncül bir şekilde ele alacaklarını açıkladı. Bu haritalarla her bölgeye özgü koruyucu faaliyetler geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bakan Göktaş, şiddet, istismar ve intihar vakalarının arkasında kontrolsüz dijital mecraların etkili olduğunu belirtti.

Bakan Göktaş, şiddet, istismar ve intihar vakalarının arkasında kontrolsüz dijital mecraların etkili olduğunu belirtti.

Sosyal medyanın bireyler ve toplum üzerindeki olumsuz etkilerinin arttığını vurgulayarak, ailelerin dijital riskler konusunda endişeli olduğunu ifade etti. Bu nedenle çocukları dijital tehlikelerden korumak için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi. 1 Ekim'de düzenlenen 'Dijital Bağımlılık ve Aile Çalıştayı'nda dijital bağımlılığın nedenleri ve sonuçları ele alındığını aktardı. Ayrıca, gündüz kuşağı programlarındaki şiddet içeren içeriklerin reyting kaygısıyla normalleştirildiğini ve bu tür yayınların kaldırılması gerektiğini dile getirdi.

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Bakan Göktaş, medyada kadın ve erkek temsillerinin dikkatli bir şekilde oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Bakan Göktaş, medyada kadın ve erkek temsillerinin dikkatli bir şekilde oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Kadına yönelik şiddete karşı duyarlı bir dil geliştirilmesi gerektiğini belirtti ve karşıt konumlandırmanın şiddeti normalleştirdiğini söyledi. Bu durumun ailede ve toplumda şefkat yerine şiddeti yaydığını ifade etti. Ayrıca, cinayet haberlerinin detaylı verilmesinin hem ölenlerin ailelerine hem de toplumun ruh sağlığına zarar verdiğini ekledi.

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