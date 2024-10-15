Bakan Göktaş, Detaylı Verilen Cinayet Haberlerinin Toplum Psikolojisini Olumsuz Etkilediğini Dile Getirdi
Bakan Göktaş, Detaylı Verilen Cinayet Haberlerinin Toplum Psikolojisini Olumsuz Etkilediğini Dile Getirdi
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kültür, Sanat ve Medyanın Dönüştürücü Gücüyle Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi" başlıklı toplantıya katıldı.
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Bakan Göktaş, toplantıda yaptığı önemli açıklamalarda, "Üzülerek ifade etmek durumundayım; cinayetin her detayıyla verildiği, maktulün fotoğraflarının kullanıldığı haberler hem hayatını kaybedenlerin ailelerine hem de toplumun ruh sağlığına ciddi zarar veriyor," ifadelerini kullandı.
Kadına yönelik şiddet hakkında konuşan Göktaş, kadına yönelik şiddetle mücadelede devletin sıfır tolerans ilkesi benimsediğini belirtti.
Bakan Göktaş, şiddet vakalarının geri dönülemez sonuçlar doğurmadan önlenmesinin kritik olduğunu vurguladı.
Bakan Göktaş, şiddet, istismar ve intihar vakalarının arkasında kontrolsüz dijital mecraların etkili olduğunu belirtti.
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Bakan Göktaş, medyada kadın ve erkek temsillerinin dikkatli bir şekilde oluşturulması gerektiğini vurguladı.
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