Bakan Göktaş, Detaylı Verilen Cinayet Haberlerinin Toplum Psikolojisini Olumsuz Etkilediğini Dile Getirdi

6284 sayılı Kanun’un önemli bir hukuki zemin sunduğunu ve bu kanunla mücadelelerini kararlılıkla sürdürdüklerini vurguladı. Kadına yönelik şiddetle mücadelede medya temsilcilerinin katkısının önemli olduğunu ifade eden Göktaş, geleneksel ve yeni medyanın bu mücadelede destekleyici bir rol oynamasını hedeflediklerini söyledi. Farkındalık çalışmaları ve ödüllendirme programları ile medya üzerinden bu mücadeleye katkıda bulunduklarını dile getirdi. Ayrıca, kadın hakları ve toplumsal katılımı artırmaya yönelik stratejiler geliştirdiklerini, aileyi destekleyen dijitalleşme hedefleri belirlediklerini ve medyada kadınların ayrımcı temsillerine karşı etik ilkeler yayımladıklarını açıkladı.