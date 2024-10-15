Görüntüler Çıktı: İstanbul'da Hamile Kadın Metrobüste Doğum Yaptı!

İstanbul'da 35 haftalık hamile Hanife Mete, kontrol için hastaneye gittiği sırada aniden sancılandı. Hamile kadın doğumu metrobüste yaparken daha sonra hastaneye kaldırıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul'da hastaneye gitmek üzere Avcılar’dan metrobüse binen Hanife Mete’nin Cennet Mahallesi durağına geldiği sırada sancıları birden bire arttı. Mete, doğumun başladığını söyleyerek araçtan inemedi. Bunun üzerine sürücü hemen aracı durdurarak boşalttı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Metrobüsün içinde gerçekleşen doğumun hemen ardından anne ve bebek ambulansla Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık ekipleri tarafından ilk kontrolleri yapılan anne ve bebeğin durumunun iyi olduğu duyuruldu.
Metrobüste gerçekleşen doğum araç içi kamerasına böyle yansıdı 👇
Haberi alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, doğum yapan anneyi hastanede ziyaret etti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın