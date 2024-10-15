Çağrı Merkezleri Kilitlendi: Kredi Kartı Limitini Düşürenlerin Sayısı Ortaya Çıktı!

Ekonomi yönetiminin dünyada bir ilke imza atarak kredi kartı limitlerine vergi getirmesi vatandaşta 'limit paniği' yaratmış durumda. 750 TL'lik vergiyi ödemek istemeyen yüz binlerce kişi kredi kartı limitini 100 bin TL'nin altına çekerken, bankacılık kaynakları bu rakamın hafta bitimine kadar milyonları bulabileceğini ifade ediyor.

Kaynak: Dünya Gazetesi