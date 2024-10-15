Çağrı Merkezleri Kilitlendi: Kredi Kartı Limitini Düşürenlerin Sayısı Ortaya Çıktı!
Çağrı Merkezleri Kilitlendi: Kredi Kartı Limitini Düşürenlerin Sayısı Ortaya Çıktı!
Ekonomi yönetiminin dünyada bir ilke imza atarak kredi kartı limitlerine vergi getirmesi vatandaşta 'limit paniği' yaratmış durumda. 750 TL'lik vergiyi ödemek istemeyen yüz binlerce kişi kredi kartı limitini 100 bin TL'nin altına çekerken, bankacılık kaynakları bu rakamın hafta bitimine kadar milyonları bulabileceğini ifade ediyor.
Kaynak: Dünya Gazetesi
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Kredi kartı limiti 100 bin TL’yi aşanlardan savunma sanayii için yıllık 750 TL katkı payı alınacak. Kanunun yasallaşmasıyla birlikte 5 Ocak'ta bu para hesaplara yansıyacak ve ekstrelerde yer alacak.
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Dünya Gazetesi'nin aktardığına göre söz konusu payı ödemek istemeyen birçok vatandaş kredi kartı limitlerini 99 bin TL'ye çekmeye başladı.
Türkiye’nin en büyük 5 özel bankasındaki kaynaklarından edinilen bilgilere göre, başvurular şimdiden yüz binleri aştı ve bu hafta içinde milyona ulaşması bekleniyor.
Çağrı merkezlerinde kart limiti düşürmek için yoğun bir talep olduğunu aktaran banka kaynakları, müşteri temsilcilerinin ise yasanın henüz yürürlükte olmadığına dair bilgilendirme yaptığını dile getiriyor.
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre, limiti 100 bin TL ve üzerinde olan kartların oranı toplam kredi kartlarının yarısı kadar. Türkiye’de 37,9 milyon kişinin bireysel kredi kartı bulunuyor.
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