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Kadın Öğretmenlere Kıyafet Eğitimine Tepkiler Büyüyor: "Disiplin Soruşturmaları Artabilir"

Kadın Öğretmenlere Kıyafet Eğitimine Tepkiler Büyüyor: "Disiplin Soruşturmaları Artabilir"

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
15.10.2024 - 13:09

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), “Etkili Öğretmenlik için Dış Görünüm ve Giyim Kodları” dersleri ile kadın öğretmenlere kıyafet konusunda dersler verecek. Söz konusu uygulamaya Eğitim Sen'den tepki geldi. Eğitim-Sen'den yapılan açıklamada, 'Bugün makbul kadınlık ile makbul öğretmenliği de tarifleyen bir iktidar anlayışı söz konusu. Önümüzdeki dönemde de kadınlara daha fazla baskı, mobbing, ayrımcılık olarak geleceğini ön görmek mümkün' ifadeleri kullanıldı. 

Kaynak: BirGün

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İstanbul’daki ilçelerde başlayacak “Etkili Öğretmenlik için Dış Görünüm ve Giyim Kodları” dersleri 18 Ekim’de başlayacak. BirGün'ün haberine göre, dersler 'Enstitü Sosyal' ile birlikte verilecek.

İstanbul’daki ilçelerde başlayacak “Etkili Öğretmenlik için Dış Görünüm ve Giyim Kodları” dersleri 18 Ekim’de başlayacak. BirGün'ün haberine göre, dersler 'Enstitü Sosyal' ile birlikte verilecek.

Kaynak

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Merkez Kadın Sekreteri Simge Yardım, "Kadınların nasıl yaşayacakları, nasıl çalışacakları, nasıl giyinecekleri bir biçimiyle tariflenmeye çalışıyor" sözleriyle uygulamaya tepki gösterdi.

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Merkez Kadın Sekreteri Simge Yardım, "Kadınların nasıl yaşayacakları, nasıl çalışacakları, nasıl giyinecekleri bir biçimiyle tariflenmeye çalışıyor" sözleriyle uygulamaya tepki gösterdi.

"Tariflendirme sonucunda da bir ‘makbul kadın’ yaklaşımı hakim kılınmak isteniyor. Kadınlar açısından bir dizayn söz konusu" diyen Simge Yardım önümüzdeki süreçte daha fazla disiplin soruşturması açılabileceğini de vurguladı. Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü: 👇

"Tariflendirme sonucunda da bir ‘makbul kadın’ yaklaşımı hakim kılınmak isteniyor. Kadınlar açısından bir dizayn söz konusu" diyen Simge Yardım önümüzdeki süreçte daha fazla disiplin soruşturması açılabileceğini de vurguladı. Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü: 👇

"Kadın eğitim emekçileri arkadaşlarımız daha öncesinde de kıyafetlerinden dolayı soruşturmalara maruz kaldılar. Bugün makbul kadınlık ile makbul öğretmenliği de tarifleyen bir iktidar anlayışı söz konusu. Önümüzdeki dönemde de kadınlara daha fazla baskı, mobbing, ayrımcılık olarak geleceğini ön görmek mümkün."

"Kadın eğitim emekçileri arkadaşlarımız daha öncesinde de kıyafetlerinden dolayı soruşturmalara maruz kaldılar. Bugün makbul kadınlık ile makbul öğretmenliği de tarifleyen bir iktidar anlayışı söz konusu. Önümüzdeki dönemde de kadınlara daha fazla baskı, mobbing, ayrımcılık olarak geleceğini ön görmek mümkün."

'Emeğimize, kimliğimize, bedenlerimize, yaşamlarımıza sahip çıkan bir mücadeleyi örgütlüyoruz.'

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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