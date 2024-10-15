Kadın Öğretmenlere Kıyafet Eğitimine Tepkiler Büyüyor: "Disiplin Soruşturmaları Artabilir"

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), “Etkili Öğretmenlik için Dış Görünüm ve Giyim Kodları” dersleri ile kadın öğretmenlere kıyafet konusunda dersler verecek. Söz konusu uygulamaya Eğitim Sen'den tepki geldi. Eğitim-Sen'den yapılan açıklamada, 'Bugün makbul kadınlık ile makbul öğretmenliği de tarifleyen bir iktidar anlayışı söz konusu. Önümüzdeki dönemde de kadınlara daha fazla baskı, mobbing, ayrımcılık olarak geleceğini ön görmek mümkün' ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: BirGün