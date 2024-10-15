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Bedelli Askerliğe Yine Zam Geliyor: Masadaki Rakam Belli Oldu!

Bedelli Askerliğe Yine Zam Geliyor: Masadaki Rakam Belli Oldu!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
15.10.2024 - 12:18

Bedelli askerlik ücretinin 2025 yılında 242.555 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Yeni yılın ilk yarısında başvuru yapanlar yaklaşık 25 bin lira daha fazla ödeme yapacak. 

Kaynak: TGRT Haber

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Bedelli askerlik ücreti güncel memur aylık katsayısında yapılan değişikliğe bağlı olarak belirleniyor. Bedelli askerlik ücreti 2024 temmuz-aralık dönemi için 35.261 TL artarak 217.870 TL olmuştu.

Bedelli askerlik ücreti güncel memur aylık katsayısında yapılan değişikliğe bağlı olarak belirleniyor. Bedelli askerlik ücreti 2024 temmuz-aralık dönemi için 35.261 TL artarak 217.870 TL olmuştu.

Bedelli askerlik ücretine 3 Ocak 2025 itibarıyla bir kez daha zam gelecek.

Bedelli askerlik ücretine 3 Ocak 2025 itibarıyla bir kez daha zam gelecek.

TGRT'nin haberine göre, bedelli askerlik ücreti yeni yılın ilk yarısı için 25 bin TL’ye yakın artacak. Bu oran 2025 bedelli askerlik ücretini 242 bin 555 lira seviyesine çıkaracak.

TGRT'nin haberine göre, bedelli askerlik ücreti yeni yılın ilk yarısı için 25 bin TL’ye yakın artacak. Bu oran 2025 bedelli askerlik ücretini 242 bin 555 lira seviyesine çıkaracak.

Bedelli askerlik, 26 Haziran 2019 tarihinde yürürlüğe giren yeni askerlik kanunuyla kalıcı hale gelmişti. Bedelli asker olarak askerlik hizmetini yapanlar 30 gün boyunca temel eğitim almaya devam ediyor.

Bedelli askerlik, 26 Haziran 2019 tarihinde yürürlüğe giren yeni askerlik kanunuyla kalıcı hale gelmişti. Bedelli asker olarak askerlik hizmetini yapanlar 30 gün boyunca temel eğitim almaya devam ediyor.

Peki siz yeni bedelli askerlik ücreti için ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara ⏬

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