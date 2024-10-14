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'Çözüm Süreci' Tartışmaları Devam Ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ana Dil' Çıkışı: "Ötekileştirdiler"

'Çözüm Süreci' Tartışmaları Devam Ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ana Dil' Çıkışı: "Ötekileştirdiler"

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.10.2024 - 15:12 Son Güncelleme: 14.10.2024 - 15:29

İktidarın yeni bir 'çözüm süreci' başlatacağı tartışmaları devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni bir 'ana dil' çıkışı geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sırf inancından dolayı, sırf anasının dilini konuştu diye milyonlarca vatandaşımız ötelendi, ötekileştirildi' ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli'nin DEM Parti'lilerle tokalaşması sonrası gündeme gelen "yeni çözüm süreci" tartışmalarına değinmiş ve "Meseleleri terör dışı yöntemlerle ortadan kaldırmaya her zaman varız" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli'nin DEM Parti'lilerle tokalaşması sonrası gündeme gelen "yeni çözüm süreci" tartışmalarına değinmiş ve "Meseleleri terör dışı yöntemlerle ortadan kaldırmaya her zaman varız" ifadelerini kullanmıştı.

İktidarın yeni bir 'çözüm süreci' başlatacağı tartışmaları devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni bir 'ana dil' çıkışı geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sırf inancından dolayı, sırf anasının dilini konuştu diye milyonlarca vatandaşımız ötelendi, ötekileştirildi" ifadelerini kullandı.

İktidarın yeni bir 'çözüm süreci' başlatacağı tartışmaları devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni bir 'ana dil' çıkışı geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sırf inancından dolayı, sırf anasının dilini konuştu diye milyonlarca vatandaşımız ötelendi, ötekileştirildi" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamasındaki ilgili bölüm şöyle: 

'Sırf inancını özgürce yaşamak istediği için, sırf anasının dilini konuştuğu için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi, ötelendi, maalesef, haksızlığa ve hukuksuzluğa maruz bırakıldı. Bunun bedelini ise demokrasimiz ödedi, devletimiz ve milletimiz ödedi.'

Geçen günlerde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, anayasanın üçüncü maddesindeki, "Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü" tabirinin değişmesi gerektiğini söylemiş gelen tepkiler sonrası ise geri adım atmıştı.

Geçen günlerde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, anayasanın üçüncü maddesindeki, "Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü" tabirinin değişmesi gerektiğini söylemiş gelen tepkiler sonrası ise geri adım atmıştı.
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