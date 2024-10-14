'Çözüm Süreci' Tartışmaları Devam Ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ana Dil' Çıkışı: "Ötekileştirdiler"
'Çözüm Süreci' Tartışmaları Devam Ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ana Dil' Çıkışı: "Ötekileştirdiler"
İktidarın yeni bir 'çözüm süreci' başlatacağı tartışmaları devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni bir 'ana dil' çıkışı geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sırf inancından dolayı, sırf anasının dilini konuştu diye milyonlarca vatandaşımız ötelendi, ötekileştirildi' ifadelerini kullandı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli'nin DEM Parti'lilerle tokalaşması sonrası gündeme gelen "yeni çözüm süreci" tartışmalarına değinmiş ve "Meseleleri terör dışı yöntemlerle ortadan kaldırmaya her zaman varız" ifadelerini kullanmıştı.
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İktidarın yeni bir 'çözüm süreci' başlatacağı tartışmaları devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni bir 'ana dil' çıkışı geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sırf inancından dolayı, sırf anasının dilini konuştu diye milyonlarca vatandaşımız ötelendi, ötekileştirildi" ifadelerini kullandı.
Geçen günlerde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, anayasanın üçüncü maddesindeki, "Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü" tabirinin değişmesi gerektiğini söylemiş gelen tepkiler sonrası ise geri adım atmıştı.
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