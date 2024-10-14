'Çözüm Süreci' Tartışmaları Devam Ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ana Dil' Çıkışı: "Ötekileştirdiler"

Erdoğan'ın açıklamasındaki ilgili bölüm şöyle:

'Sırf inancını özgürce yaşamak istediği için, sırf anasının dilini konuştuğu için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi, ötelendi, maalesef, haksızlığa ve hukuksuzluğa maruz bırakıldı. Bunun bedelini ise demokrasimiz ödedi, devletimiz ve milletimiz ödedi.'