Daron Acemoğlu'nun Nobel'i Sonrası Gündem Olan Video: "Böyle Türk Adı Olmaz"
Daron Acemoğlu'nun Nobel'i Sonrası Gündem Olan Video: "Böyle Türk Adı Olmaz"
Türkiye'ye bugün 3'üncü Nobel Ödülü'nü kazandıran Daron Acemoğlu'nun 12 Eylül Darbesi sonrası Galatasaray Lisesi'nde okurken yaşadığı ırkçı bir olayı sınıf arkadaşı Saruhan Doğan anlatmıştı.
Doğan, '12 Eylül döneminde Galatasaray Lisesi’ndeki tarih hocası derste Daron’u ayağa kaldırıp adını sordu. 'Daron' deyince 'Böyle Türk adı olmaz. Artık senin ismin Süleyman' dedi' ifadelerini kullanmıştı.
Kaynak: Serbestiyet
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Ermeni kökenli Türk ekonomist Daron Acemoğlu, Nobel Ödülü alarak bugün tüm Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı.
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İlköğrenimini Kadıköy'de lise öğrenimini de yine bir devlet okulu olan Galatasaray'da alan 1967 doğumlu Acemoğlu'nun lise yıllarında yaşadığı bir olay ise bugün Twitter'da yine gündem oldu.
Daron Acemoğlu'nun Galatasaray Lisesi'nden sınıf arkadaşı Saruhan Doğan, 12 Eylül 1980 Darbesi sonrasında siyasi eğilimlerin bazı hocaları da etkisi altına aldığını ve Acemoğlu'nun başına da okulda ırkçı bir olay geldiğini anlattı.
Saruhan Doğan yeniden gündem olan o videoda şu ifadeleri kullanıyor: "12 Eylül döneminde Galatasaray Lisesi’ndeki tarih hocası derste Daron’u ayağa kaldırıp adını sordu. 'Daron' deyince 'Böyle Türk adı olmaz. Artık senin ismin Süleyman' dedi."
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