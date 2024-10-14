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2024 Nobel Ekonomi Ödülü Bilim İnsanı Daron Acemoğlu'na Gitti!

2024 Nobel Ekonomi Ödülü Bilim İnsanı Daron Acemoğlu'na Gitti!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
14.10.2024 - 12:55 Son Güncelleme: 14.10.2024 - 12:56

2024 Nobel Ekonomi Ödülü ‘kurumların refahı nasıl oluşturduğu ve etkilediği’ ile ilgili çalışmaları nedeniyle Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James A. Robinson'a verildi.

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Nobel Ekonomi Ödülü İstanbul Kadıköy doğumlu ünlü ekonomist Prof. Dr. Kamer Daron Acemoğlu’na verildi.

Nobel Ekonomi Ödülü İstanbul Kadıköy doğumlu ünlü ekonomist Prof. Dr. Kamer Daron Acemoğlu’na verildi.

Acemoğlu ödülünü bilim insanları Simon Johnson ve James A. Robinson ile paylaştı.

Acemoğlu ödülünü bilim insanları Simon Johnson ve James A. Robinson ile paylaştı.

2024 Nobel Ekonomi ödülü, kurumarın refahı nasıl oluşturduğu ve etkilediği ile ilgili çalışmaları nedeniyle üç bilim insanına verildi. Nobel alan isimler 1.1 milyon dolar ödülün de sahibi olacak.

2024 Nobel Ekonomi ödülü, kurumarın refahı nasıl oluşturduğu ve etkilediği ile ilgili çalışmaları nedeniyle üç bilim insanına verildi. Nobel alan isimler 1.1 milyon dolar ödülün de sahibi olacak.

Nobel resmi sayfasından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Nobel resmi sayfasından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
twitter.com

'İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, Alfred Nobel Anısına 2024 Sveriges Riksbank Ekonomi Bilimleri Ödülü'nü 'kurumların nasıl oluştuğu ve refahı nasıl etkilediği konusundaki çalışmalarından dolayı' Daron Acemoglu, Simon Johnson ve James A. Robinson'a vermeye karar verdi.'

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