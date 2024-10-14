Daron Acemoğlu Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Daron Acemoğlu Hangi Üniversiteden Mezun Oldu?
Daron Acemoğlu Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Daron Acemoğlu Hangi Üniversiteden Mezun Oldu?
Son günlerde gündemden düşmeyen isimlerden biri olan Daron Acemoğlu, tüm dünyada tanınan iktisat profesörleri arasında yer alıyor. En çok alıntı yapılan ekonomistlerin başında gelen Acemoğlu, kariyeri boyunca birçok ödüle layık görüldü.
Ünlü ekonomistin çeşitli dergilerde makaleleri yayımlandı. Aynı zamanda adı duyulmuş birçok ekonomi dergisinin de yardımcı editörlüğünü yapıyor. Peki Daron Acemoğlu kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Ünlü ekonomist hangi üniversiteden mezun oldu? Detaylar içeriğimizde 👇
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Daron Acemoğlu Kimdir? Kaç Yaşında ve Nereli?
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Daron Acemoğlu Eğitimine Hangi Okulda Başladı?
Daron Acemoğlu Ne Mezunu?
2000 senesinde profesör ünvanı alan Acemoğlu'nun çeşitli dergilerde makaleleri yayımlandı.
Bilim Akademisi üyesi olan ünlü ekonomist, bir dönem TÜBA tarafından Bilim Ödülü'ne ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü.
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Dünyada kendisinden en çok alıntı yapılan 10 iktisatçıdan biri olan Daron Acemoğlu, başarılarıyla adından söz ettirmiş ve 2005 yılında John Bates Clark Madalyası’na layık görülmüştü.
2001 yılında Avrupa Ekonomik Kuruluşu tarafından yapılan bir araştırmada, dünyanın en önemli 1000 ekonomisti arasında 12. sırada yer almıştı.
2007 yılında ise sadece başarılı olmuş sanatçı, politikacı ve bilim insanlarının kabul edildiği Amerikan Bilim ve Sanat Akademisi’ne seçilmişti.
Daron Acemoğlu Nobel Aldı mı?
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