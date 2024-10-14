Daron Acemoğlu Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Daron Acemoğlu Hangi Üniversiteden Mezun Oldu?

Son günlerde gündemden düşmeyen isimlerden biri olan Daron Acemoğlu, tüm dünyada tanınan iktisat profesörleri arasında yer alıyor. En çok alıntı yapılan ekonomistlerin başında gelen Acemoğlu, kariyeri boyunca birçok ödüle layık görüldü.

Ünlü ekonomistin çeşitli dergilerde makaleleri yayımlandı. Aynı zamanda adı duyulmuş birçok ekonomi dergisinin de yardımcı editörlüğünü yapıyor. Peki Daron Acemoğlu kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Ünlü ekonomist hangi üniversiteden mezun oldu? Detaylar içeriğimizde 👇