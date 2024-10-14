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Daron Acemoğlu Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Daron Acemoğlu Hangi Üniversiteden Mezun Oldu?

Daron Acemoğlu Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Daron Acemoğlu Hangi Üniversiteden Mezun Oldu?

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
14.10.2024 - 13:15

Son günlerde gündemden düşmeyen isimlerden biri olan Daron Acemoğlu, tüm dünyada tanınan iktisat profesörleri arasında yer alıyor. En çok alıntı yapılan ekonomistlerin başında gelen Acemoğlu, kariyeri boyunca birçok ödüle layık görüldü. 

Ünlü ekonomistin çeşitli dergilerde makaleleri yayımlandı. Aynı zamanda adı duyulmuş birçok ekonomi dergisinin de yardımcı editörlüğünü yapıyor. Peki Daron Acemoğlu kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Ünlü ekonomist hangi üniversiteden mezun oldu? Detaylar içeriğimizde 👇

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Daron Acemoğlu Kimdir? Kaç Yaşında ve Nereli?

Daron Acemoğlu Kimdir? Kaç Yaşında ve Nereli?

Tam ismi Kamer Daron Acemoğlu, 3 Eylül 1967 tarihinde İstanbul Kadıköy'de dünyaya geldi. Daron Acemoğlu’nun 1988 yılında vefat eden babası Kevork Acemoğlu, Türkiye’nin en çok tanınan ticaret hukuku uzmanlarından biriydi.

1991 yılında vefat eden annesi ise Kadıköy Aramyan Uncuyan Okulu’nun eski müdirelerinden biriydi. Annesi İrma Acemoğlu, aynı zamanda şair ve edebiyatçı kimliğiyle tanınıyordu.

Daron Acemoğlu Eğitimine Hangi Okulda Başladı?

Daron Acemoğlu Eğitimine Hangi Okulda Başladı?

Ermeni kökenli bir aileden gelen Acemoğlu, Aramyan Uncuyan Ermeni İlkokulu'nda eğitim gördü. Daha sonra Galatasaray Lisesi'ne girdi ve 1986 yılında bu okuldan mezun oldu.

Daron Acemoğlu Ne Mezunu?

Daron Acemoğlu Ne Mezunu?

Daron Acemoğlu, İngiltere'nin York Üniversitesi'nde Matematiksel Ekonomi ve Ekonometri Bölümü'nü bitirdi. 1990 yılında Londra Ekonomi Okulu'na (London School of Economics) girdi, yüksek lisans ve doktora çalışması yaptı. 

1992 senesinde Londra Ekonomi Okulu'nda öğretmenlik yapmaya başladı. Amerika'da bulunan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde akademik kariyer yapmaya devam etti.

2000 senesinde profesör ünvanı alan Acemoğlu'nun çeşitli dergilerde makaleleri yayımlandı.

2000 senesinde profesör ünvanı alan Acemoğlu'nun çeşitli dergilerde makaleleri yayımlandı.

Bilkent, Boğaziçi, Bath, Atina, Utrecht ve Ecole Normale Superieure gibi yükseköğretim kurumlarından fahri doktora ünvanı aldı. 2019 senesinde Massachusetts Teknoloji Enstitüsü tarafından Enstitü Profesörü ünvanı ile ödüllendirildi. Birkaç yıl sonra İngiliz Akademisi tarafından ''Onur Üyesi'' ilan edildi.

Bilim Akademisi üyesi olan ünlü ekonomist, bir dönem TÜBA tarafından Bilim Ödülü'ne ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü.

Bilim Akademisi üyesi olan ünlü ekonomist, bir dönem TÜBA tarafından Bilim Ödülü'ne ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü.

Acemoğlu, oyun ve optimizasyon teorisi çalışmalarıyla bilinen bilim insanı Asuman Özdağlar ile evli. İki çocuğu bulunan çiftin hem Türk hem de ABD vatandaşlığı bulunuyor.

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Dünyada kendisinden en çok alıntı yapılan 10 iktisatçıdan biri olan Daron Acemoğlu, başarılarıyla adından söz ettirmiş ve 2005 yılında John Bates Clark Madalyası’na layık görülmüştü.

Dünyada kendisinden en çok alıntı yapılan 10 iktisatçıdan biri olan Daron Acemoğlu, başarılarıyla adından söz ettirmiş ve 2005 yılında John Bates Clark Madalyası’na layık görülmüştü.

2001 yılında Avrupa Ekonomik Kuruluşu tarafından yapılan bir araştırmada, dünyanın en önemli 1000 ekonomisti arasında 12. sırada yer almıştı.

2001 yılında Avrupa Ekonomik Kuruluşu tarafından yapılan bir araştırmada, dünyanın en önemli 1000 ekonomisti arasında 12. sırada yer almıştı.

2007 yılında ise sadece başarılı olmuş sanatçı, politikacı ve bilim insanlarının kabul edildiği Amerikan Bilim ve Sanat Akademisi’ne seçilmişti.

2007 yılında ise sadece başarılı olmuş sanatçı, politikacı ve bilim insanlarının kabul edildiği Amerikan Bilim ve Sanat Akademisi’ne seçilmişti.

Daron Acemoğlu Nobel Aldı mı?

Daron Acemoğlu Nobel Aldı mı?

Daron Acemoğlu, Nobel Komitesi tarafından 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görüldü. İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından, 'Kurumların oluşumu ve refahı etkileme konusundaki çalışmalarından' ötürü Daron Acemoglu, Simon Johnson ve James A. Robinson'a 2024 Nobel Ekonomi Ödülü verildi.

Böylece Daron Acemoğlu, Aziz Sancar ve Orhan Pamuk'tan sonra ülkemizden Nobel alan üçüncü isim olarak tarihe geçti.

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