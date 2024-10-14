Michael Jackson Neden Öldürüldü? Pop'un Kralının Ölmeden Bir Gün Önceki Telefon Görüşmesi Yeniden Viral Oldu!

Ve oldukça korkunç bir şekilde de devam ediyor...

'Telefonda söyleyemem. Ne olacağını bilmiyorum ama içimden hissediyorum ki yalnızca Tanrı bilir. Beni öldürebilirler, bıçaklayabilirler. Beni öldürüp aşırı dozda uyuşturucu kullanmış diyerek komplo kurabilirler. Bir sürü şey yapabilirler' ifadelerini kullanan Michael'a Dieter'den 'Bunları kim yapabilir?' sorusu geliyor.

Bunun üzerine 'Hükumet değil, hükumetten fazlası ama bilmiyorum. Umursamıyorum. Beni alabilirler, ben artık kendi hayatımı umursamıyorum. Sadece çocuklarımın iyi olmasını istiyorum. Meleklerimin...' diyerek cevap veren Michael Jackson, ağlıyor ve arkadan gelen garip bir sesin ardından 'Gitmem gerekiyor' diyerek telefonu kapatıyor.