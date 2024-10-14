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Michael Jackson Neden Öldürüldü? Pop'un Kralının Ölmeden Bir Gün Önceki Telefon Görüşmesi Yeniden Viral Oldu!

Michael Jackson Neden Öldürüldü? Pop'un Kralının Ölmeden Bir Gün Önceki Telefon Görüşmesi Yeniden Viral Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
14.10.2024 - 12:26

Michael Jackson'un aramızdan ayrılışının 15. yılında, ölmeden bir gün önce arkadaşı Dieter Wiernes ile yaptığı kan dondurucu telefon görüşmesi yeniden viral oldu.

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Pop'un Kralı, hiçbir zaman unutulmayacak efsane star Michael Jackson aramızdan ayrılalı 15 yıl oldu.

Pop'un Kralı, hiçbir zaman unutulmayacak efsane star Michael Jackson aramızdan ayrılalı 15 yıl oldu.

Eşsiz sesi ve dansıyla, kostümleri, elinden çıkarmadığı eldiveni, beyazlaşma serüveni derken her hareketiyle kariyeri boyunca tüm gözleri üzerine toplamayı başaran Michael Jackson, son yıllarında sağlık sorunları söylentileri ve hatta çocuk tacizi suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı hatırlarsanız.

Eşsiz sesi ve dansıyla, kostümleri, elinden çıkarmadığı eldiveni, beyazlaşma serüveni derken her hareketiyle kariyeri boyunca tüm gözleri üzerine toplamayı başaran Michael Jackson, son yıllarında sağlık sorunları söylentileri ve hatta çocuk tacizi suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı hatırlarsanız.

Otopsi sonucunda, Jackson'un ölümünün bir cinayet olduğu sonucuna varıldı. Vücudunda bulunan çeşitli ilaçlar ve aşırı dozda propofelden öldüğü bulgusu, doktoru Sonra Murray'in kasıtsız adam öldürme suçlamasıyla tutuklanmasına yol açtı. 2010'da hapise giren Murray, iki yıl sonra iyi halden serbest bırakıldı.

Otopsi sonucunda, Jackson'un ölümünün bir cinayet olduğu sonucuna varıldı. Vücudunda bulunan çeşitli ilaçlar ve aşırı dozda propofelden öldüğü bulgusu, doktoru Sonra Murray'in kasıtsız adam öldürme suçlamasıyla tutuklanmasına yol açtı. 2010'da hapise giren Murray, iki yıl sonra iyi halden serbest bırakıldı.

Meselenin daha derinine inmek isteyenleri şöyle alabiliriz 👇

Fakat ölümü dünyayı ayağa kaldırdı. 50 yaşında vefat eden Michael Jackson'un hastaneye götürüldüğü ambulansın ve bindirildiği helikopterin görüntülerinden, cenazede yaşanan tuhaflıklara bir dizi olay, Michael Jackson'un ölmediği ve bir yerlerde saklandığı teorilerinin ortaya çıkmasına sebep oldu.

O kadar ki bir başka birinin adıyla ve kılığında hayatına devam ettiği, 2019 yılında Kendall Jenner'ın partisinde kızıyla beraber kanlı canlı görüntülendiği, yıllar öncesine dayanan bir "kendi sahte ölümünü gerçekleştirme planı" olduğu gibi iddialar kol gezdi.

O kadar ki bir başka birinin adıyla ve kılığında hayatına devam ettiği, 2019 yılında Kendall Jenner'ın partisinde kızıyla beraber kanlı canlı görüntülendiği, yıllar öncesine dayanan bir "kendi sahte ölümünü gerçekleştirme planı" olduğu gibi iddialar kol gezdi.

"Olur mu canım öyle saçmalık!" diyor olabilirsiniz. Fakat Jackson'un ölmemiş olduğunu düşündüren 13 sağlam teorinin tamamından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

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Yıl oldu 2024. Michael Jackson'un ölümünün ardındaki gizem hala çözülemedi. Net bir şekilde ölmediğine inananların yanında cinayetinin arkasında çok daha büyük şeyler olduğunu düşünenler de vardı.

Yıl oldu 2024. Michael Jackson'un ölümünün ardındaki gizem hala çözülemedi. Net bir şekilde ölmediğine inananların yanında cinayetinin arkasında çok daha büyük şeyler olduğunu düşünenler de vardı.

Uzunca bir süre ortaya çıkmaması için pamuklara sarılıp saklandığı iddia edilen, Michael Jackson'un ölmeden bir gün önce gecenin 1'inde yaptığı son telefon görüşmesi TikTok, Instagram ve X'te yeniden viral oldu.

Uzunca bir süre ortaya çıkmaması için pamuklara sarılıp saklandığı iddia edilen, Michael Jackson'un ölmeden bir gün önce gecenin 1'inde yaptığı son telefon görüşmesi TikTok, Instagram ve X'te yeniden viral oldu.

Epstein ve Diddy soruşturmalarıyla beraber Hollywood'un çirkin yüzüyle en derininden tanıştığımız şu günlerde, Michael Jackson'un ölmeden yalnızca birkaç saat önce yakın dostu Dieter Wiesner ile yaptığı görüşmede söyledikleri konunun yeniden masaya yatırılması gerektiğini düşündürdü.

Epstein ve Diddy soruşturmalarıyla beraber Hollywood'un çirkin yüzüyle en derininden tanıştığımız şu günlerde, Michael Jackson'un ölmeden yalnızca birkaç saat önce yakın dostu Dieter Wiesner ile yaptığı görüşmede söyledikleri konunun yeniden masaya yatırılması gerektiğini düşündürdü.

Michael'ın arkadaşına son sözleri şöyle başlıyor; "Sana söylemeli miyim bilmiyorum. Kimin dinlediğinden emin değilim. Bir grup insan olabilir. Benden kurtulmak istiyorlar. Beni burada istemiyorlar artık!"

Michael'ın arkadaşına son sözleri şöyle başlıyor; "Sana söylemeli miyim bilmiyorum. Kimin dinlediğinden emin değilim. Bir grup insan olabilir. Benden kurtulmak istiyorlar. Beni burada istemiyorlar artık!"

Ve oldukça korkunç bir şekilde de devam ediyor... 

'Telefonda söyleyemem. Ne olacağını bilmiyorum ama içimden hissediyorum ki yalnızca Tanrı bilir. Beni öldürebilirler, bıçaklayabilirler. Beni öldürüp aşırı dozda uyuşturucu kullanmış diyerek komplo kurabilirler. Bir sürü şey yapabilirler' ifadelerini kullanan Michael'a Dieter'den 'Bunları kim yapabilir?' sorusu geliyor. 

Bunun üzerine 'Hükumet değil, hükumetten fazlası ama bilmiyorum. Umursamıyorum. Beni alabilirler, ben artık kendi hayatımı umursamıyorum. Sadece çocuklarımın iyi olmasını istiyorum. Meleklerimin...' diyerek cevap veren Michael Jackson, ağlıyor ve arkadan gelen garip bir sesin ardından 'Gitmem gerekiyor' diyerek telefonu kapatıyor.

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