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Reynmen ve Emire Cansu'dan Hamile Olduğu İçin İtalya'daki Düğüne Katılamayan Ablaya Büyük Jest!

Reynmen ve Emire Cansu'dan Hamile Olduğu İçin İtalya'daki Düğüne Katılamayan Ablaya Büyük Jest!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
14.10.2024 - 09:45

Geçtiğimiz gün İtalya'da evlenen Reynmen ve Emire Cansu Kurtaran, hamile olduğu için düğüne katılamayan abla Zümre Aktaş'a büyük bir jest yaptı!

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Derdim Olsun, Ela, Renklensin, Leila gibi şarkılarla büyük bir çıkış yakalayıp kısacık sürede koca kitlelere hitap etmeye başlayan Reynmen, asıl adıyla Yusuf Aktaş bir seneden uzun bir süredir eski Miss Turkey finalisti Emire Cansu Kurtaran ile tutkulu bir aşk yaşıyordu biliyorsunuz!

Derdim Olsun, Ela, Renklensin, Leila gibi şarkılarla büyük bir çıkış yakalayıp kısacık sürede koca kitlelere hitap etmeye başlayan Reynmen, asıl adıyla Yusuf Aktaş bir seneden uzun bir süredir eski Miss Turkey finalisti Emire Cansu Kurtaran ile tutkulu bir aşk yaşıyordu biliyorsunuz!

Birbirlerine olan düşkünlüklerini paylaşımlarıyla yakinen takip ettiğimiz çift, iki gün önce sade olduğu kadar şık bir düğünle İtalya'da dünyaevine girdi.

Birbirlerine olan düşkünlüklerini paylaşımlarıyla yakinen takip ettiğimiz çift, iki gün önce sade olduğu kadar şık bir düğünle İtalya'da dünyaevine girdi.

Kaçıranlar için masal gibi geçen günlerinin tüm detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Düğün İtalya'da olunca gelemeyen akrabalar oldu tabii. Bunlardan biri de Reynmen'in kıymetli ablası Zümre Aktaş'tı.

Düğün İtalya'da olunca gelemeyen akrabalar oldu tabii. Bunlardan biri de Reynmen'in kıymetli ablası Zümre Aktaş'tı.

Hamile olduğu için kardeşinin düğününe gelemeyen abla Zümre Aktaş'a, Reynmen'nden göz yaşartan bir jest geldi!

Hamile olduğu için kardeşinin düğününe gelemeyen abla Zümre Aktaş'a, Reynmen'nden göz yaşartan bir jest geldi!

Ablası için düğünü evde yeniden canlandıran Reynmen damatlığını, Emire Cansu da gelinliğini giydi. Evin salonunda seremoniyi tekrar eden aşıklar, ablalarını çok duygulandırdı!

Ablası için düğünü evde yeniden canlandıran Reynmen damatlığını, Emire Cansu da gelinliğini giydi. Evin salonunda seremoniyi tekrar eden aşıklar, ablalarını çok duygulandırdı!
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Buyurun, o tatlı anları beraber izleyelim! 👇

Buyurun, o tatlı anları beraber izleyelim! 👇

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