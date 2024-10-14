Reynmen ve Emire Cansu'dan Hamile Olduğu İçin İtalya'daki Düğüne Katılamayan Ablaya Büyük Jest!
Reynmen ve Emire Cansu'dan Hamile Olduğu İçin İtalya'daki Düğüne Katılamayan Ablaya Büyük Jest!
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Derdim Olsun, Ela, Renklensin, Leila gibi şarkılarla büyük bir çıkış yakalayıp kısacık sürede koca kitlelere hitap etmeye başlayan Reynmen, asıl adıyla Yusuf Aktaş bir seneden uzun bir süredir eski Miss Turkey finalisti Emire Cansu Kurtaran ile tutkulu bir aşk yaşıyordu biliyorsunuz!
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Birbirlerine olan düşkünlüklerini paylaşımlarıyla yakinen takip ettiğimiz çift, iki gün önce sade olduğu kadar şık bir düğünle İtalya'da dünyaevine girdi.
Düğün İtalya'da olunca gelemeyen akrabalar oldu tabii. Bunlardan biri de Reynmen'in kıymetli ablası Zümre Aktaş'tı.
Hamile olduğu için kardeşinin düğününe gelemeyen abla Zümre Aktaş'a, Reynmen'nden göz yaşartan bir jest geldi!
Ablası için düğünü evde yeniden canlandıran Reynmen damatlığını, Emire Cansu da gelinliğini giydi. Evin salonunda seremoniyi tekrar eden aşıklar, ablalarını çok duygulandırdı!
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Buyurun, o tatlı anları beraber izleyelim! 👇
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