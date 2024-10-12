Birbirlerine İtalya'da 'Sonsuza Dek Evet' Diyen Emire Cansu ve Reynmen'in Düğün Töreninden İlk Kareler Geldi!
Birbirlerine İtalya'da 'Sonsuza Dek Evet' Diyen Emire Cansu ve Reynmen'in Düğün Töreninden İlk Kareler Geldi!
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Çektiği videolarla ve Derdim Olsun, Ela, Leila gibi şarkılarla büyük bir çıkış yakalayan Reynmen takma isimli Yusuf Aktaş, bir yılı aşkın süredir eski Miss Turkey Finalisti Emire Cansu Kurtaran ile dolu dizgin bir aşk yaşıyordu.
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Reynmen Cansu Kurtaran'a haziran ayında evlenme teklifi etmiş, ağustos ayında evlenmesi beklenen çiftin düğün tarihi biraz daha ertelenmişti.
Ve ünlü çiftin heyecanla beklediği o büyük gün geldi çattı! Reynmen ve Kurtaran dün İtalya'nın Amalfi kıyılarında yaptıkları rüya gibi bir düğün ile birbirlerine 'sonsuza dek evet!' dedi!
Biz de bu rüya gibi gerçekleşen düğünden ilk karelere birlikte bakalım istedik!
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Siz Reynmen ve Emire Cansu Kurtaran'ın düğün karelerini nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!
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